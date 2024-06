Công an tìm lại tài sản bị mất cho Youtuber người Hàn Quốc

TPO - Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đã làm thủ tục trao trả tài sản cho ông YEONWOO – một Youtuber chuyên nghiệp người Hàn Quốc.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 7/6, Công an huyện Sơn Động nhận được báo cáo của Công an xã An Bá về việc phát hiện một du khách người nước ngoài trên đường di chuyển qua địa bàn huyện Sơn Động bị rơi một ba lô bên trong có một số tài sản và giấy tờ tùy thân rất quan trọng liên quan đến việc xuất nhập cảnh trên lãnh thổ Việt Nam đề nghị truy tìm hỗ trợ du khách.

Lãnh đạo Công an huyện Sơn động đã nhanh chóng chỉ đạo Đội An ninh chủ trì phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an xã An Bá thu thập thông tin tài liệu xác minh truy tìm tài sản cho du khách.

Du khách người nước ngoài là ông OH YEONWOO (SN 1989, mang quốc tịch Hàn Quốc) là một Youtuber chuyên nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8/5, với mục đích du lịch khám phá những danh lam thắng cảnh đẹp để làm video đăng tải lên Youtube.

Ngày 7/6, ông YEONWOO di chuyển một mình bằng xe mô tô BKS: 34B3-656.99 từ Quảng Ninh theo QL 279 đi qua địa phận huyện Sơn Động, do bất cẩn đã bị rơi một ba lô bên trong có hơn 1, 7 triệu đồng, 1 hộ chiếu, 1 thị thực, 1 giấy đăng ký xe, 1 bằng lái xe quốc tế và nhiều giấy tờ cá nhân khác.

Quá trình truy tìm, đến 16 giờ cùng ngày 7/6, Công an huyện Sơn Động đã xác định được người nhặt được tài sản của du khách là anh Hà Văn H (SN 1992, trú ở xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Công an huyện Sơn Động đã đến gia đình làm việc và được anh H bàn giao lại cho lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, Công an huyện Sơn Động đã làm thủ tục trao trả cho ông YEONWOO.

Sau khi nhận được tài sản, ông YEONWOO đã rất vui mừng, xúc động và viết thư cảm ơn trước tinh thần và trách nhiệm của lực lượng Công an huyện Sơn Động và Công an tỉnh Bắc Giang.