Những tỉnh miền Bắc mưa lớn nhất đợt này

TPO - Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hoà Bình sẽ là tâm mưa trong đợt mưa lớn từ đêm nay đến sáng 26/4. Thủ đô Hà Nội cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to trong khoảng thời gian này. Kịch bản mưa lớn như đợt mưa từ 8-10/6 có thể tái diễn.

Theo ông Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ tối qua đến tối nay (24/6), miền Bắc đã xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số nơi như Xuân Minh (Hà Giang), lượng mưa đo được lên tới 290mm (tính đến 13h chiều 24/6).

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển lên đến 5000m nên từ tối 24/6 đến sáng ngày 26/6, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Trong đó, lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ từ 60-120mm, có nơi trên 200mm, khu vực đồng bằng Bắc Bộ 40-80mm, có nơi trên 150mm, khu vực Bắc Trung Bộ 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Thành phố Hà Nội từ nay đến sáng 26/6 cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, sau đó mưa giảm dần. Tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các đô thị.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, khu vực có khả năng xuất hiện mưa rất lớn trong thời gian ngắn là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hoà Bình, một số điểm ở khu vực Đông Bắc cũng có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn.

Vị chuyên gia này nhận định, đây là hình thái thời tiết rất nguy hiểm vì mưa lớn trong thời gian ngắn thường đi kèm nhiều hiện tượng thiên tai khác như lũ quét, sạt lở đất, lũ ống.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng lưu ý, thời gian mưa nhiều tập trung vào đêm và sáng, đến chiều giảm mưa, sau đó mưa lớn lại xuất hiện trở lại từ đêm đến sáng.

Nhận định về đợt mưa này so với đợt mưa kỷ lục từ 8-10/6, ông Vũ Anh Tuấn cho biết, nguyên nhân gây mưa và cường độ mưa có thể tương đương nhau.

Trước đó, từ đêm 8/6 đến đêm 10/6, miền Bắc xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với 2 tâm mưa chính là Quảng Ninh - Hải Phòng và Hà Giang. Trong đó, Quảng Ninh - Hải Phòng có lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi xấp xỉ 400mm. Mưa kỷ lục tháng 6 đã xuất hiện tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh và Thanh Hoá.

Tại Hà Giang, lượng mưa phổ biến từ 8-10/6 là 100 - 200 mm, có nơi trên 400mm. Trong đó từ 19h00 ngày 8/6 đến 13h00 ngày 10/6, lượng mưa tại xã Quảng Ngần, Vị Xuyên lên tới 447mm; tại Tân Lập, huyện Bắc Quang là 381,2mm, tại xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên 354mm. Mưa lớn thời gian này đã gây ngập úng diện rộng ở nhiều tỉnh miền Bắc, đặc biệt là Hà Giang, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Nhận định xa hơn, ông Tuấn cho biết, khoảng 28-29/6 trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng trở lại, kéo dài đến đầu tháng 7. Trong đó, các tỉnh miền Trung có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ.