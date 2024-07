Bản tin 8H: Bộ TT&TT điều động, bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trọng yếu

TPO - Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Viễn thông.

Chiều 9/7, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ tại 3 đơn vị thuộc Bộ gồm Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Viễn thông. Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông Nguyễn Thiện Nghĩa được điều động và bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. Chuyên viên chính của Vụ Kế hoạch - Tài chính, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT. Ông Nguyễn Anh Cương, Trưởng phòng, Phòng Kinh tế của Cục Viễn thông được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tư pháp. Cụ thể, tại Quyết định số 606/QĐ-TTg ngày 8/7/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Hùng Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2024. Tại Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 8/7/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp đối với ông Nguyễn Khánh Ngọc đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/8/2024.

Chiều 9/7, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở cây sầu riêng. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại một lô rẫy ở buôn Kmơng B (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột), người dân phát hiện một người đàn ông không mặc quần áo, trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng và đã tử vong. Một lãnh đạo UBND xã Ea Tul cho biết do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên xã chưa nắm được nhân thân, lai lịch nạn nhân cũng như các thông tin liên quan.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 64,12 tỷ USD, giảm 1,3% (tương ứng giảm 0,88 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu trong tháng đạt 33,66 tỷ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng 1,39 tỷ USD) so với tháng trước và trị giá nhập khẩu trong tháng đạt 30,46 tỷ USD, giảm 6,9% (tương ứng giảm 2,27 tỷ USD) so với tháng trước. Cán cân thương mại trong tháng 6/2024 xuất siêu 3,2 tỷ USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm, theo số liệu sơ bộ, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 369,62 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 51,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/7, nền nhiệt tại miền Bắc giảm nhẹ. Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất 34-35 độ C, nắng nóng xuất hiện vào buổi trưa nhưng không kéo dài. Mưa dông có thể quay trở lại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ vào chiều tối 10/7, nhưng lượng không quá lớn. Mưa giúp nền nhiệt giảm nhanh, thời tiết dịu mát sau một ngày oi nóng. Đến ngày 11/7, nắng nóng gia tăng trở lại tại miền Bắc, nhiều nơi hứng chịu nắng nóng gay gắt trên 37 độ C kéo dài hết ngày 13/7. Tại khu vực vùng núi phía tây từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa cũng xuất hiện trong đêm 9/7 với lượng 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Khoảng 18h ngày 9/7, khi đi đến địa bàn phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tàu hỏa chở hàng số hiệu DFH21 đã va chạm với ô tô 5 chỗ do anh Nguyễn Văn T. (trú tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên) điều khiển. Theo các nhân chứng, cú đâm khiến ô tô trượt một đoạn ngắn trên đường sắt. Anh T. và con trai bị thương, hiện được điều trị trong bệnh viện. Sau tai nạn, ô tô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/7, Ủy ban Kiểm tra huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã công bố quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Tạo - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chư Prông, do liên quan tới vụ án sai phạm về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư tại dự án hồ chứa thủy lợi Ia Mơ. Vào thời điểm còn làm Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Chư Prông, ông Tạo đã có sai phạm trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc công trình dự án hồ chứa nước Ia Mơ, bị Công an tỉnh Gia Lai khởi tố và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (XEM CHI TIẾT)