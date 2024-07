Bản tin 8H: Nguyên nhân nước kênh ở Cà Mau đỏ bất thường

TPO - UBND xã Lương Thế Trân cho biết bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc nước kênh Nàng Âm bị đỏ là do người dân địa phương đổ và rửa thùng sơn.

Sáng 7/7, nhiều người dân ở sống ven Kênh Nàng Âm (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) phát hiện nước của con kênh này chuyển sang màu đỏ bất thường.Người dân địa phương sống bằng nghề nuôi tôm, thường xuyên lấy nước ngoài kênh vào nên rất lo lắng về thực trạng nước đỏ bất thường. Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau bước đầu xác định nguyên nhân nước đỏ là do người dân đổ nước sơn trong quá trình rửa thùng sơn có màu đỏ. Theo UBND xã Lương Thế Trân, tình trạng này diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi thủy triều lên và rút đi, đoạn sông có màu đỏ đã trở lại bình thường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai tham vấn cộng đồng báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang (xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và xã Kim Phú, phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Dự án do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn (Hà Nội) làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư trên 18.345 tỷ đồng - bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên 1.231 tỷ đồng. Quy mô dân số của dự án khoảng 20.020 người. Sau khi có quyết định chấp thuận chủ trương, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành dự án trong 4 năm (thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm).

Chiều 7/7, đại diện Công an huyện Đông Anh cho biết tại quốc lộ 3, đoạn cạnh UBND thị trấn Đông Anh xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Theo đó, vào khoảng 0h30 cùng ngày, ô tô con mang biển kiểm soát 30G-888.xx đâm vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 29C-625.xx khi đang di chuyển trên đường quốc lộ 3, khi tới đoạn gần UBND thị trấn Đông Anh. Vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông trên ô tô con tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, tài xế xe tải đã tới cơ quan công an để trình diện. Tại hiện trường, phần đầu ô tô con bị bẹp rúm, dính vào đuôi xe tải.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/7, nắng nóng tiếp diễn ở nhiều nơi tại miền Bắc, tập trung ở khu vực đồng bằng và Hòa Bình. Trong đợt nắng nóng này, mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 33-35 độ C. Từ ngày 9/7, nắng nóng gia tăng về cường độ ở những khu vực trên, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt trên 36 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng duy trì ở miền Bắc đến hết ngày 13/7, sau đó khu vực nhiều khả năng bước vào đợt mưa dông mới trên diện rộng vào cuối tuần. Tại Trung Bộ, tình hình nắng nóng cũng chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Khu vực ghi nhận kiểu thời tiết oi bức suốt tuần tới, nhiều nơi hứng chịu nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Trong khi đó, thời tiết chủ đạo của Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới là mưa dông, tập trung về chiều và tối.

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Giang cho biết khoảng 11h cùng ngày, đơn vị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi bơi qua sông Lô. Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/7, cơ quan chức năng nhận được tin báo tại khu vực sông Lô, địa phận Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, xảy ra một vụ mất tích do đuối nước. Nạn nhân là anh M.M.G. (SN 1999), trú tại xóm Hạ Sơn, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Theo thông tin ban đầu, do cầu treo dân sinh sang địa bàn xóm Hạ Sơn bị lũ cuốn sập, anh G. đã bơi qua sông Lô để về nhà thì bị nước cuốn mất tích. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 7/7, lãnh đạo xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc người vợ tử vong, chồng bị thương tại nhà riêng ở thôn Đồng Tiến. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 6/7, mọi người phát hiện 2 vợ chồng nằm trên vũng máu trong nhà riêng. Do vết thương quá nặng, người vợ tử vong ngay sau đó, người chồng đang được cấp cứu. Danh tính người vợ được xác định là Nguyễn Thị H. (35 tuổi), người chồng là Nguyễn Lương B. (tên thường gọi Nguyễn Xuân Đ., 44 tuổi). (XEM CHI TIẾT)