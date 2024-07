Bản tin 8H: Vietlott có thêm tỷ phú

TPO - Vietlott vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 4,5 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1059 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 11/7, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.518.167.100 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1059 của loại hình xổ số Power 6/55 là 01 - 02 - 11 - 21 - 22 - 23 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 26. Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1059, Vietlott đã tìm ra 55 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.686 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 31.945 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 11/7, tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Bình Định đã thực hiện quy trình biểu quyết tán thành và thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII đối với ông Lê Văn Thường - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh, do chuyển công tác ra ngoài địa bàn tỉnh theo điều động cán bộ của TAND Tối cao. HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Công Nhường - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, do đã nghỉ hưu theo quy định từ ngày 1/7/2024.

Khoảng 19h ngày 11/7, Công an TP. Đà Nẵng nhận tin báo có người chới với ở giữa hồ Hàm Nghi (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Theo người dân, ông N.T. (52 tuổi, trú Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại quán ăn ở khu vực bờ hồ Hàm Nghi. Bị nhóm bạn thách thức nhảy xuống hồ, ông T. “nổi máu anh hùng” làm theo. Bơi ra giữa hồ, gặp nước sâu, ông T. chới với bám vào đám bèo lục bình, không dám bơi vào bờ. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận, cố định dây an toàn vào người ông T. và đưa vào bờ. Vào thời điểm đó, ông T. có sức khỏe bình thường, tinh thần ổn định.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm (tính đến 20/6), tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tính lũy kế đến ngày 20/6, cả nước có 40.544 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 484,77 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 308 tỷ USD, bằng 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/7, Hà Nội có thể tái diễn tình trạng mưa dông, khiến nền nhiệt giảm nhẹ, nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ. Mức nhiệt cao nhất tại thủ đô chỉ ở ngưỡng 32-34 độ C, trời nhiều mây, âm u. Nhiều nơi khác ở đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình có thể ghi nhận nắng nóng 35-36 độ C trong hai ngày tới. Nền nhiệt cao nhất trong ngày gia tăng nhanh từ 12h đến 16h, gây cảm giác oi bức, khó chịu. Tương tự, nắng nóng tiếp diễn từ Thanh Hóa đến Phú Yên với mức nhiệt cao nhất 35-38 độ C, có nơi gay gắt và đặc biệt gay gắt trên 38 độ C. Tình trạng này duy trì ở Trung Bộ hết ngày 14/7.

Chiều 11/7, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết trong 6 tháng vừa qua, TPHCM ghi nhận 31 vụ nhảy cầu. Trong đó, lực lượng chức năng cứu được một người. Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, nguyên nhân các vụ nhảy cầu kể trên đến từ chuyện buồn về gia đình, tình cảm, rối loạn tinh thần, áp lực học hành, kinh doanh... Để phòng ngừa các vụ nhảy cầu có thể xảy ra, ngoài việc tăng cường tư vấn sức khoẻ tinh thần cho người dân, cơ quan chức năng đã lắp đặt rào chắn hai bên lan can các cầu. Bên cạnh đó, các đội tình nguyện trên sông được thành lập nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhảy cầu để ngăn chặn, ứng cứu. (XEM CHI TIẾT)