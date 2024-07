Bản tin 8H: Ban Bí thư chỉ định nhân sự ở Lạng Sơn

TPO - Ban Bí thư chỉ định Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện quy trình bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.Trước đó, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đại tá Vũ Như Hà, sinh năm 1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; cư trú tại xã Phước Kiến, huyện Nhà bè, TPHCM.

Chiều 12/7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ ngày 1/8 tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ thực hiện khám ngoài giờ hành chính (từ 17-21h), để người dân làm việc tại các cơ quan, đơn vị vẫn có thể đi khám bệnh mà không ảnh hưởng đến công việc. Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu tất cả người bệnh đều được khám bệnh trong ngày, Bệnh viện bố trí bộ phận tiếp đón và mở một số bàn khám vào buổi sáng sớm từ 5-6h để phục vụ người bệnh (chủ yếu những người tỉnh xa).

Chiều 12/7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ thông tin và hình ảnh vịt có giòi để cạnh bồn cầu trên mạng xã hội là bịa đặt. Theo báo cáo kết quả điều tra, ngày 6/7, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin về lò vịt quay không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có tên "Hoàng Trung" tại tổ 3, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê do anh Hoàng Văn Quý (SN 1987, trú tại tổ 3, khu Đoàn Kết, phường Mạo Khê, TX Đông Triều) làm chủ. Lực lượng chức năng sau đó xác định tài khoản Facebook đăng các hình ảnh trên là của anh Vũ Thái Học (SN 1991, trú tại tổ 1, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê), em rể của anh Quý và từng có tiền án liên quan đến ma túy. Anh Học khai nhận sử dụng hình ảnh ghép để bôi nhọ anh Quý, nhằm mục đích trả thù vì đã tố giác anh Học tham gia đánh bạc và sử dụng ma túy.

Ngày 12/7, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản thu hồi, hủy bỏ văn bản chuyển diện tích 29,59 ha rừng trồng thông năm 1993 trong sân golf Đà Lạt đã đạt tiêu chí thành rừng vào rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt. Trước đó, ngày 2/7/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 4134/UBND-LN về việc chuyển 29,59 ha trồng thông năm 1993 trong sân golf Đà Lạt đã đạt tiêu chí thành rừng vào mục đích rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL quản lý diện tích rừng trên theo quy định. Văn bản này khẳng định, Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL không phải thuê rừng do diện tích trên doanh nghiệp tự trồng.

Tối 12/7, người dân phát hiện 2 bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn xã Phú An, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h cùng ngày, người dân đi qua đoạn đường vắng ở ấp Phú Thuận, xã Phú An, TP Bến Cát phát hiện một giỏ nhựa màu đỏ còn mới để bên vệ đường, lại gần kiểm tra thì thấy bên trong có hai bé trai sơ sinh được quấn bằng khăn vải. Những người chứng kiến cho biết hai trẻ sơ sinh là sinh đôi, đã có người muốn xin các bé về nuôi dưỡng nhưng đang chờ chính quyền địa phương giải quyết theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, miền Bắc giảm nhiệt nhẹ, cao nhất trên 35 độ C, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 14-16/7, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ 17-19/7, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Ngoài ra, ngày 13/7, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 14/7, nắng nóng suy giảm ở các khu vực này. Từ nay đến 14/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Chiều 12/7, Công an tỉnh Lai Châu phát thông tin chính thức về vụ 3 công nhân tử vong khi thi công hầm đập chính thủy điện Nậm Cuổi 1, thuộc khu vực bản Lồng Ngài, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.Theo đó, vào khoảng 3h50 ngày 11/7, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo xảy ra vụ ngạt khí và bị mắc kẹt trong hầm thi công thủy điện. Các nạn nhân gồm: Vừ Tờ S. (41 tuổi, quê ở Hà Giang), Thào A T. (38 tuổi, quê ở Yên Bái) và Phùng Lao U. (31 tuổi, trú tại Lai Châu). Đến 10h35 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy cả 3 nạn nhân nhưng không ai sống sót.