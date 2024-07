Bản tin 8H: 3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà bị cháy ở TPHCM

TPO - Sau khi dập lửa tại ngôi nhà ở quận Gò Vấp, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 người. Bước đầu xác định nạn nhân là mẹ con.

Sáng 14/7, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, đang phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến ba người tử vong. Trước đó, người dân sống trong hẻm 497 Thống Nhất (phường 16, quận Gò Vấp) phát hiện ngôi nhà một trệt, một lầu bốc cháy sau tiếng nổ lớn vào khoảng 23h ngày 13/7. Hàng chục bình cứu hỏa mini tiếp cận khống chế đám cháy nhưng bất thành. Ít phút sau, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Gò Vấp có mặt, dập lửa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 người, gồm một cụ già khoảng 93 tuổi, một người đàn ông và một phụ nữ trung niên. Bước đầu xác định 3 nạn nhân là mẹ con.

Trưa 13/7, lực lượng chức năng và người dân xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã tìm thấy và bàn giao thi thể chị T.L.A. (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh). Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 12/7, người dân phát hiện 1 xe máy biển số 60AN-017... đậu trên cầu Đại Phước (bắc qua sông Cái, trên địa phận xã Đại Phước và xã Long Tân, cùng thuộc huyện Nhơn Trạch), nghi có người nhảy cầu. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm. Khoảng 11h ngày 13/7, thi thể chị T.L.A. được phát hiện tại sông Cái, cách cầu Đại Phước khoảng 800m.

Ngày 13/7, một vết nứt dài 7,5 m xuất hiện tại km13+900 quốc lộ 2 đoạn qua địa bàn xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ngay sau khi nhận thông tin, Công ty Quản lý đường bộ 232 và chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo người dân chú ý quan sát, đi chậm đảm bảo an toàn khi đi qua khu vực có vết nứt. Đồng thời, UBND huyện Vị Xuyên cũng đã báo cáo tới các cơ quan chức năng để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 14/7 đến ngày 17/7, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 60-120mm, có nơi trên 200mm; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Chiều tối 13/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Xuân Đồng, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), khiến 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, xe mô tô phân phối lớn BKS 59A3-290.83, do anh V.T.H (29 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, va chạm với xe máy BKS 93M1-321.03, do chị N.T.H (34 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) điều khiển, chở theo con gái tên L.T.Q (9 tuổi) lưu thông ngược chiều bên phía tay phải xe mô tô qua đường. Vụ tai nạn khiến chị H. và cháu Q. tử vong tại chỗ. V.T.H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về an toàn lao động” xảy ra tại công trình thủy điện Nậm Cuổi 1 thuộc xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn. Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 3h50 ngày 11/7, khiến 3 công nhân là Vừ Tờ S. (41 tuổi, quê ở Hà Giang), Thào A T. (38 tuổi, quê ở Yên Bái) và Phùng Lao U. (31 tuổi, trú tại Lai Châu), tử vong. Kết quả khám nghiệm hiện trường loại trừ các nguyên nhân các nạn nhân tử vong do nổ mìn và do sập hầm. Cơ quan pháp y chẩn đoán sơ bộ cho thấy cả 3 nạn nhân bị tử vong do suy hô hấp cấp/trụy tuần hoàn. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/7, UBND huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) có báo cáo về việc xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của xe mô tô, ô tô địa hình trên đồi cát ở điểm du lịch Bàu Trắng. Trước đó, ngày 12/7, mạng xã hội xuất hiện clip một người lái xe mô tô địa hình 4 bánh ở khu du lịch Bàu Trắng có hành động gây nguy hiểm cho du khách khi cho xe chạy nghiêng 2 bánh với tốc độ cao. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi UBND huyện Bắc Bình, yêu cầu tổ chức kiểm tra, làm rõ theo nội dung video clip đã đề cập và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có). Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng cho biết khi phát hiện nhân viên có hành động điều khiển mô tô địa hình nguy hiểm, chủ cơ sở đã chấm dứt hợp đồng và cho nhân viên trên nghỉ việc. (XEM CHI TIẾT)