Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Công an tỉnh Thái Bình

TPO - Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm hai phó trưởng phòng.

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.Tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Đạt Long - Đội trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Hòa Hiệp - Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Tối 15/7, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chánh văn phòng UBND huyện Mường Ảng (Điện Biên), thông tin về một người đàn ông bị phóng điện tử vong. Theo đó, khoảng 12h ngày 15/7, khi đang câu cá tại hồ câu dịch vụ ở huyện Mường Ảng, ông D. (40 tuổi, ở thị trấn Mường Ảng) bị đường điện cao thế phía trên hồ câu phóng trúng người, tử vong tại chỗ. Theo clip người dân đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm trên, tia lửa điện phóng từ đường điện cao thế xuống trúng ông D., nhiều mảnh vải bắn tung tóe lên trời và rơi xuống hồ câu, cột khói trắng bốc cao.

Ngày 15/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư khen ngợi điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo (khoa Hô Hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) vì kịp thời cấp cứu trẻ sơ sinh bị ngưng thở do sặc sữa. Cùng ngày, lãnh đạo TP. Hải Phòng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng và 10 triệu đồng cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Ngoài ra, chị Thảo cũng được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Kiến An. Trước đó, khi đang trên đường cùng chồng đưa con nhỏ về nhà tại xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) vào tối 4/7, điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo bắt gặp cặp vợ chồng ôm con bị sặc sữa đang bắt taxi. Chị Thảo lập tức đi theo và dùng các biện pháp nghiệp vụ giúp em bé lấy lại hơi thở.

Theo báo cáo sơ kết tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban ATGT Quốc gia, tính đến nay, cả nước có trên 900.000 phương tiện thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình truyền dữ liệu về Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Thống kê từ ngày 1/1/2024 - 20/6/2024, các Sở GTVT đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với 18.123 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000 km trở lên; Chấn chỉnh, nhắc nhở đối với 189.243 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe, vi phạm không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình về Hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 đến hết đêm 17/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cụ thể, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa đến Quảng Bình có lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm). Ngoài ra, ngày và đêm 16/7, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Chiều 15/7, Công an TP. Hải Phòng thông tin, sau khi được lực lượng công an vận động, đối tượng Hoàng Trung Hiếu (SN 1985, trú huyện Tiên Lãng) đã ra cơ quan công an đầu thú. Hoàng Trung Hiếu là người điều khiển ô tô mang BKS 15A-508.83 có hành vi lái ô tô vi phạm luật giao thông, hất cảnh sát lên nắp capo và di chuyển trong một quãng đường. Hành vi của tài xế có dấu hiệu về tội “Chống người thi hành công vụ”, xảy ra một ngày trước tại địa bàn huyện An Lão và Tiên Lãng. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan vụ thanh niên H.N.T.V. (19 tuổi, tạm trú quận Bình Tân) bị mất tích nhiều ngày, chiều 15/7, ông H.Q.C. (43 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, cha ruột của V.) cho biết, gia đình đã tìm thấy thi thể của con trai. Theo ông C., sau khi Báo Tiền Phong đăng tải thông tin, Công an TP Thủ Đức nhận thấy con trai của ông có đặc điểm tương đồng với một thi thể nam giới được phát hiện ở sông Sài Gòn, đoạn dưới cầu Phú Mỹ (TP Thủ Đức). Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận thi thể là V. (XEM CHI TIẾT)