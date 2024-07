Hai vụ sạt lở gây chết người ở Lâm Đồng: Cần làm rõ trách nhiệm

TP - Sau 2 vụ sạt lở liên tiếp trong vòng 5 ngày ở cùng một thôn khiến 3 người thương vong, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan khi thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra thương vong về người.

Ngày 15/7, sau những cơn mưa lớn kéo dài, lượng lớn đất đá trên đồi bất ngờ đổ xuống, vùi lấp một phần căn nhà ở thôn Trung Tâm (xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông), khiến cô giáo N.T.T tử vong tại chỗ. Chồng của cô giáo và hai con trai 10, 13 tuổi may mắn thoát nạn, được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và người dân trong khu vực nhanh chóng có mặt, phối hợp triển khai công tác cứu hộ, trong đó lực lượng chủ công là hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng (thuộc Quân khu 7). Xe cứu thương được điều đến để đưa nạn nhân bị vùi lấp đi cấp cứu.

Đến ngày 20/7, xảy ra vụ sạt lở thứ 2 tại thôn Trung Tâm (cách vị trí vụ sạt lở trước khoảng 50m). Hàng trăm khối đất đá đổ xuống không chỉ vùi lấp căn nhà của bà Võ Thị Phương mà còn tràn ra mặt đường Quốc lộ 27. Hậu quả, anh N.Q.D (36 tuổi, con bà Phương) bị đất đá vùi lấp, tử vong tại chỗ. Anh Đặng Văn Đồng (42 tuổi, ở xã Phi Liêng, huyện Đam Rông), là bạn của con bà Phương bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

UBND tỉnh ra công điện hỏa tốc

Ngày 21/7, UBND tỉnh Lâm Đồng có công điện hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành chức năng về việc chủ động phòng, chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão. Theo UBND tỉnh, do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua, một số tuyến đường xảy ra tình trạng sạt lở đất làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tính mạng, tài sản của người dân. Mặt khác, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã hình thành và có khả năng mạnh lên thành bão gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình đó, để chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai.

Huyện Di Linh và Bảo Lâm đã lập các đoàn, tổ công tác nhằm rà soát, cảnh báo và xử lý sớm các điểm có nguy cơ sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Tại huyện Bảo Lâm, có nhiều điểm nguy cơ sạt lở trên Quốc lộ 55 thuộc địa bàn 2 xã Lộc Thành, Lộc Nam và một số tuyến đường dân sinh thuộc xã Lộc Thành.

Đối với huyện Đam Rông, địa phương vừa liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở ở thôn Trung Tâm (xã Đạ K’Nàng), huyện tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sự cố; kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân xảy ra sạt lở để rút kinh nghiệm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới liên tiếp xảy ra sạt lở làm chết người. Huyện Đam Rông khẩn trương cưỡng chế di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn để tránh trú tạm thời; tuyệt đối không được tự ý quay về khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có chức năng.

Ngoài huyện Đam Rông, UBND các huyện, thành phố khác được giao chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tuyệt đối không để người dân tiếp tục cư trú tại các khu vực có nguy cơ sạt trượt. Đối với những hộ không chấp hành phải cưỡng chế di dời.

Tại những khu vực gần các vị trí có nguy cơ sạt trượt, cần vận động người dân tạm thời tránh trú tại nhà người thân để đảm bảo an toàn, nhất là vào ban đêm; chính quyền địa phương chủ động thực hiện phương án bố trí, hỗ trợ nơi tránh trú, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời.