Triều cường đạt đỉnh trong 3 ngày, Bình Dương bố trí trực theo dõi 24/24

TPO - Theo dự báo, từ ngày 3 đến ngày 5/11, tại tỉnh Bình Dương nguy cơ ngập ở một số nơi do triều cường đạt đỉnh.

Ngày 3/11, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông báo tình hình triều cường vùng hạ lưu sông Sài ​Gòn.

​​Theo tin cảnh báo triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương trong các ngày từ 3 đến 5/11 (tức mùng 3 đến 5/10 năm Giáp Thìn) mực nước hạ lưu sông Sài Gòn sẽ ở mức đỉnh triều cường.

Mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày sẽ xuất hiện vào buổi sáng từ 5 giờ 00 đến 8 giờ 00, buổi chiều tối từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30 và có khả năng ở mức từ 1,65m đến 1,70m, cao hơn mức báo động III từ 0,05 đến 0,10m tại trạm Thủ Dầu Một (cảng Bà Lụa). Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP Thủ Dầu Một và TP Thuận An ở cấp độ 1.

Cần đề phòng triều cường đạt đỉnh kết hợp mưa to, xả tràn hồ Dầu Tiếng có thể gây tràn bờ, ngập các khu vực trũng thấp ven sông Sài Gòn. Cụ thể, TP Thủ Dầu Một các đường Đoàn Trần Nghiệp, rạch Ông Đành - phường Phú Cường; đường Nguyễn Tri Phương, Rạch Bàu Bàng - phường Chánh Nghĩa; khu vực ngoài đê bao Tân An.

Tại TP Thuận An cảnh báo khu vực ngoài đê bao An Sơn - Lái Thiêu thuộc phường Vĩnh Phú, phường Bình Nhâm; các rạch Miễu, Sáu Em, Cầu Nhỏ, Ba Tâm, Mương Đỏ, nhánh rạch Búng - phường An Thạnh; các tuyến bờ bao, bờ rạch lún, thấp - phường Vĩnh Phú.

Các cống dưới đê bao An Sơn - Lái Thiêu (10 cống): 7, 15, 16, 20, 25, 27, 36, 38, 39, 44 do Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi - Nước sạch nông thôn quản lý.

Để chủ động phòng chống ngập, lụt do ảnh hưởng của triều cường, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Bến Cát, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một và Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án ứng phó ngập úng do triều cường, xả tràn, mưa lớn theo Quyết định trước đó của UBND tỉnh.

Thông báo rộng rãi cho người dân ở các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn được biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đê bao, bờ bao, bờ rạch… nhất là các đoạn xung yếu đã bị bể, tràn bờ, thực hiện ngay việc gia cố, cơi đắp các đoạn đê bao, bờ bao, bờ rạch có khả năng bị vỡ, bị tràn; vận hành cửa van cống, cửa van ngăn triều đúng quy trình không để xảy ra ngập úng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Tổ chức trực ban 24/24h theo dõi tình hình triều cường, mưa, xả lũ hồ Dầu Tiếng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.