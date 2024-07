Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm 2 Đại tá Quân đội giữ chức vụ mới

TPO - Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Cương giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai thay Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Chiều 18/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Đức Cương, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai thay Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Ngày 18/7, mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh cho rằng một thanh niên ở phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) bị điện giật tử vong do để điện thoại đang sạc trên ngực rồi nằm ngủ. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết thông tin trên không chính xác. Theo kết quả xác minh, sáng cùng ngày, Công an phường Đồng Mai tiếp nhận tin báo về việc có người tử vong. Nạn nhân là anh P.K.L. (sinh năm 1986), chưa có vợ con, sống cùng mẹ là bà C. (sinh năm 1960). Anh L. được phát hiện tử vong vào sáng ngày 18/7. Nguyên nhân do nhồi máu cơ tim.

Đêm 18/7, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người đàn ông tử vong tại chỗ. Khoảng 19h30 cùng ngày, khi lên cầu Rạch Môn trên đường số 10 ven sông Sài Gòn, thuộc phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, xe máy BKS 79H1-52.551 do một người đàn ông điều khiển bị mất kiểm soát lao về trước rồi đổ dốc cầu. Nạn nhân ngã xuống đường trượt dài khoảng 15m, tử vong tại chỗ. Kiểm tra trong người nạn nhân có giấy tờ mang tên L.T.Đ (35 tuổi, quê Khánh Hoà).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 19/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm. Mưa to cục bộ khả năng gây ra lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ. Thời tiết Hà Nội giảm mưa, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và giông với lượng mưa từ 5-15mm. Nhiệt độ từ 26-34 độ. Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu nên vào ngày cuối tuần, khu vực Hà Nội vẫn còn mưa nhưng giảm dần. Chủ nhật (21/7) có khả năng mưa chấm dứt. Nền nhiệt có xu hướng nhích tăng nhẹ, cảm giác khá oi bức. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, thấp nhất 26 độ.

Chiều 18/7, tại buổi họp họp về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM - đã thông tin về việc kiểm tra, xử lý đối với các sai phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, Công an TPHCM đã tổ chức kiểm tra 63.269/63.471 lượt cơ sở tập trung đông người, nguy cơ cháy nổ cao. Qua kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 2.322 hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, với tổng số tiền phạt hơn 3,76 tỷ đồng. Đình chỉ hoạt động đối với 35 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 13 cơ sở. (XEM CHI TIẾT)