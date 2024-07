Bản tin 8H: Thành tích của Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế năm 2024

TPO - Trong Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế, 6/6 học sinh của Việt Nam đoạt huy chương và bằng khen gồm: 2 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và 1 Bằng khen.

Ngày 20/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán Quốc tế (IMO) năm 2024 tại Vương quốc Anh. Cả 6/6 học sinh đoạt huy chương và bằng khen gồm: 2 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và 1 Bằng khen. Trong đó, hai học sinh đoạt huy chương Bạc gồm: Trần Duy, lớp 12, Trường Trung học Phổ thông chuyên Sư phạm-Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trần Minh Hoàng, lớp 11, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 65 được tổ chức từ ngày 11-22/7 tại Vương quốc Anh với tổng số 609 thí sinh dự thi từ 109 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngày 20/7, Đồn Biên phòng Dào San, Bộ đội Biên phòng Lai Châu, cho biết vừa kịp thời cứu sống một người dân bị rơi xuống vực trong rừng sâu.Trước đó, ngày 16/7, ông Phùng Vần P. (SN 1960, dân tộc Dao ở bản San Cha, xã Dào San, huyện Phong Thổ) đi rừng không may bị nạn rơi xuống vực, phải đến chiều tối 19/7 mới được phát hiện. Do trời tối và mưa to, khu vực ông P. gặp nạn cách bản 9 km, đường núi khó đi, sáng ngày 20/7, lực lượng chức năng mới tiếp cận được chỗ ông P. gặp nạn. Lực lượng chức năng sau đó phải dùng cáng khiêng, đi bộ 4 giờ mới đưa nạn nhân ra khỏi rừng. Qua thăm khám xác định nạn nhân bị gãy xương sống lưng và một số chấn thương khác.

Ngày 20/7, Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết tuần qua, các tỉnh, thành phố miền Bắc đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở miền núi phía Bắc 31-80mm, khu vực trung du 56-90mm. Mưa lớn đã làm úng ngập 63.651ha sản xuất nông nghiệp, trong đó có 63.271ha lúa, 380ha hoa màu... Tỉnh có nhiều diện tích bị úng ngập là Nam Định với 42.372ha, Ninh Bình 11.655ha, Hà Nam 6.554ha, Hà Nội 1.135ha... Để bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, các tổ chức thủy lợi của miền Bắc đã vận hành 289 trạm với 1.405 máy bơm. Trong đó, tỉnh Ninh Bình vận hành 94 trạm với 383 máy, Hà Nội vận hành 121 trạm với 377 máy, Hà Nam vận hành 35 trạm với 136 máy bơm...

Ngày 20/7, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Long An, cho biết lãnh đạo TP.HCM đã thống nhất quan điểm điều chỉnh hướng tuyến Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Long An. Sở GTVT Long An cũng đã có báo cáo Bộ GTVT về việc điều chỉnh đoạn đường từ nút giao ở thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa xuống gần nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc địa bàn huyện Bến Lức. Tuyến đường sau khi điều chỉnh sẽ dài thêm 5,4km so với quy hoạch cũ, nâng tuyến đường đoạn qua Long An lên 74,5km. Như vậy, cộng thêm 3,8km đoạn qua TP.HCM để kết trục Bắc - Nam, toàn tuyến sẽ là trên 78km.

Ngày 20/7, Cục Thuế tỉnh Bình Phước cho biết ông Lâm Văn Đạt, Cục trưởng Cục Thuế đã ký văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đình Ngọc (54 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xây dựng phát triển địa ốc Đại Toàn Thắng). Lý do tạm hoãn xuất cảnh do công ty này còn nợ tiền thuế theo Thông báo số 3299/TB-CTBPH của Cục Thuế Bình Phước với số tiền hơn 170 tỷ đồng. Theo thông báo, thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 15/7/2024 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối 21/7, ở khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi hơn 100mm. Từ đêm 21/7, mưa lớn giảm dần. Ngoài ra, đêm 21/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi hơn 60mm. Chiều và tối 21/7, miền Tây Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi hơn 70mm; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi hơn 60mm.

Khoảng 16h ngày 20/7, do mưa lớn kéo dài, lượng đất đá lớn trên cao bất ngờ sạt lở, đổ ập xuống căn nhà của gia đình ông Nguyễn Quang Long và bà Võ Thị Phương ở thôn Trung Tâm (xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng). Hàng trăm khối đất đá đổ xuống không chỉ vùi lấp căn nhà nói trên mà còn tràn ra mặt đường quốc lộ 27. Vụ sạt lở khiến anh Nguyễn Quang Duyệt (36 tuổi, con ông Long) tử vong. Ngoài ra, anh Nguyễn Văn Đồng (42 tuổi, ở xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) là bạn của anh Duyệt bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.