Diễn biến mới vụ nữ chủ tịch huyện bị lừa hơn 170 tỷ; Tài xế ô tô tấn công cảnh sát

TPO - Khởi tố 10 người sau vụ nữ chủ tịch huyện bị lừa hơn 170 tỷ; Tài xế container rút dao tấn công cảnh sát; TPHCM sắp sáp nhập 80 phường thuộc 10 quận,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Vụ nữ chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị lừa hơn 170 tỷ đồng: Khởi tố 10 người

Liên quan vụ nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 170 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng trong vụ việc này, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị cách chức Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.

TPHCM xử phạt hơn 2.300 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, sau hơn 30 ngày kiểm tra, Công an TPHCM đã xử lý vi phạm hành chính 2.322 cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền phạt là hơn 3,76 tỷ đồng. Đây là các cơ sở tập trung đông người, nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt là các khu nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trẻ, trường mầm non, bệnh viện, phòng khám, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện...

TPHCM sắp sáp nhập 80 phường thuộc 10 quận

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 17, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trình bày tờ trình về ban hành nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 của địa phương.

Theo đó, TPHCM sẽ sắp xếp 80 phường, gồm 77 phường thuộc diện sắp xếp và 3 phường liền kề. UBND TPHCM cũng đề nghị không thực hiện sắp xếp 57 phường và 1 thị trấn, do có yếu tố đặc thù. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số các đơn vị hành chính trong diện sắp xếp.

Giám đốc công an kêu gọi người dân TPHCM tố giác tài xế đi ẩu

Một tháng sau khi Giám đốc Công an TPHCM có thư ngỏ phát động toàn dân phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, người dân thành phố đã phản ánh nhiều trường hợp vi phạm. Hiện nay, khi mạng xã hội phát triển, những thông tin về vi phạm trật tự an toàn mà người dân chia sẻ trên không gian mạng cũng là một kênh quan trọng giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý nhanh chóng.

Xe buýt vượt ẩu, húc văng xe máy dưới cầu vượt ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây ghi lại cảnh xe buýt chạy ẩu, tạt đầu bất ngờ khiến 2 người đi xe máy bị hất văng ra đường. Hiện lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đã mời tài xế xe buýt đến làm việc để làm rõ và xử lý hành vi vi phạm.

Bị yêu cầu dừng xe, tài xế container rút dao tấn công cảnh sát

Công an thành phố Long Khánh (Đồng Nai) đang điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Trần Doãn Minh Bảo (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM).

Trước đó, khi tuần tra và phát hiện Bảo không thắt dây an toàn trong lúc điều khiển xe ô tô đầu kéo, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Long Khánh ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, Bảo không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy, sau đó dùng dao tấn công cảnh sát. Công an TP Long Khánh đã tạm giữ hình sự đối với Trần Doãn Minh Bảo về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thực hư vợ chồng trẻ cùng con thơ đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang vì bị quỵt lương

Hai vợ chồng cùng con nhỏ 9 tháng tuổi được cho là phải đi bộ từ Bình Dương về quê Tuyên Quang vì không có tiền. Trước đó, người chồng đi làm phụ hồ 1 tháng nhưng công ty xây dựng không thanh toán tiền công...

Trước thông tin trên, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã liên hệ với vợ chồng này song họ không cung cấp tên công ty.

Bình Phước: Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc công ty nợ thuế hơn 170 tỷ đồng

Ngày 20/7, Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã gửi văn bản đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đình Ngọc (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng phát triển địa ốc Đại Toàn Thắng).

Ông Ngọc bị tạm hoãn xuất cảnh vì công ty do ông làm chủ đang nợ thuế hơn 170 tỷ đồng.

90 điểm sạt lở ở Long An, 'nuốt' hơn 26km đất đai

Tính từ năm 2015 đến nay, tỉnh Long An xảy ra gần 90 điểm sạt lở lớn, nhỏ với tổng chiều dài hơn 26 km.

Riêng 6 tháng đầu năm 2024, tình hình sạt lở, sụt lún đất tại Long An có chiều hướng ngày càng phức tạp, khó lường. Điển hình là các vụ sạt lở đất lớn xảy ra tại huyện Thạnh Hóa (4 vụ), huyện Tân Thạnh (2 vụ) và các huyện Thủ Thừa, Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành mỗi địa phương xảy ra 1 vụ. Tổng chiều dài các điểm sạt lở khoảng 2.043m.