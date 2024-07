TPHCM 24/7: Lý do bắt CEO Quốc Cường Gia Lai; Cảnh báo thẻ QR 'tặng 50.000' treo trước nhà

TPO - Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM tuyển 167 viên chức; Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM tuyển 167 viên chức

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM cần tuyển 167 viên chức năm 2024. Các vị trí việc làm cần tuyển cho 24 đơn vị trực thuộc Sở. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25/7 tới 23/8.

Lý do TPHCM tụt 9 bậc ở kỳ thi tốt nghiệp

Lý giải về việc điểm thi TPHCM tụt hạng, ông Nguyễn Văn Hiếu (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) cho biết trong kỳ thi này, 60,85% thí sinh TP.HCM chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên, chiếm ưu thế hơn rất nhiều so với thí sinh chọn tổ hợp Khoa học xã hội.

Ngoài ra, phần lớn học sinh lớp 12 ở TPHCM đã trúng tuyển sớm vào các trường đại học bằng nhiều phương thức khác. Khi đã trúng tuyển sớm, thí sinh có xu hướng ít tập trung ôn tập tất cả môn thi mà sẽ dồn sức cho những môn nằm trong tổ hợp xét tuyển đại học.

Cảnh báo thẻ QR 'tặng 50.000' treo trước nhà

Công an TPHCM cảnh báo tình trạng xuất hiện thẻ "lạ" ghi số 50.000 mặt trước, phía sau gồm mã số, mật khẩu và QR. Đây là thủ đoạn lừa đảo là rất mới. Nếu vô tình quét mã QR có thể khiến điện thoại bị xâm nhập, chiếm quyền điều khiển. Khi đó, đối tượng lừa đảo sẽ dễ dàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, sử dụng hình ảnh trong điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội...

Tìm thấy thi thể nguyên trưởng phòng của trường đại học dưới sông Sài Gòn

Hơn một ngày bị mất liên lạc, nguyên Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM được người dân phát hiện ở dưới sông Sài Gòn.

Thời điểm rời khỏi nhà, ông S. mặc áo thun, quần đùi màu đen (đồ thể thao), giày màu xanh dương đậm, đạp xe đạp màu đen và không mang theo giấy tờ tùy thân, điện thoại. Thời gian gần đây, ông S. có dấu hiệu bị trầm cảm và đã điều trị nhiều nơi.

Vụ buôn lậu 6 tấn vàng: Kiến nghị truy bắt bằng được chủ tiệm vàng Phúc Hằng trốn truy nã

Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, quê Tây Ninh) 18 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, quê Tây Ninh) 15 năm tù cùng về tội buôn lậu. Liên quan vụ án, 21 đồng phạm của các bị cáo trên lãnh các mức án từ 4 - 15 năm tù.

Trước đó, ngày 26/9/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã đối với bà Đặng Thị Thanh Hằng. Đến ngày 25/1/2023, cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Hằng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Hội đồng xét xử kiến nghị Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhằm xử lý vụ án triệt để.

Bắt kẻ côn đồ đập phá ô tô ở TP Thủ Đức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt giữ Phan Vinh Quang (34 tuổi, ở TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Quang được xác định là nghi phạm đã dùng đá đập phá, làm hư hỏng kính chắn gió ô tô của anh N.Đ.T (33 tuổi, ở TP.Thủ Đức).

6 chặng bay đêm đến/đi từ TPHCM được miễn giảm giá khách sạn

Hành khách khách bay đêm đến thành phố sẽ được miễn phí hoặc giảm giá phòng đêm đầu tiên. 6 chặng bay do Vietnam Airlines khai thác sẽ được hưởng chính sách ưu đãi này.

Tính đến ngày 8/7, có 16 cơ sở lưu trú du lịch tại TPHCM đã đăng ký tham gia với mức giảm từ 20-100% giá phòng cho đêm đầu tiên theo giá niêm yết. Từ đêm thứ 2 các cơ sở sẽ áp dụng theo giá niêm yết hoặc giảm 60% giá phòng.