TPHCM 24/7: Lời sau cùng muộn màng của kẻ giết người, phân xác cô gái 25 tuổi

TPO - Truy tố bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; Tử hình kẻ sát hại, phân xác cô gái chiều 29 Tết; Lý do tạm dừng tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo sau 2 tháng vận hành; TPHCM bác tin đồn xuất hiện ca bạch hầu,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

TPHCM bác tin đồn xuất hiện ca bạch hầu

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ở TPHCM đã xuất hiện ca bệnh bạch hầu khiến nhiều người dân lo lắng. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho hay, đến thời điểm này, TPHCM chưa ghi nhận ca bạch hầu. Ca gần nhất là từ năm 2020. Sau khi xuất hiện, ngành y tế đã xử lý nhanh chóng, không xảy ra dịch.

Lời sau cùng muộn màng của kẻ giết người, phân xác cô gái 25 tuổi



TAND TPHCM vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Đăng Khoa tại phiên tòa.

Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 500 triệu đồng bao gồm tiền ma chay, tổn thất về tinh thần, khám chữa bệnh của cha mẹ bị hại. Khoa là hung thủ sát hại, hiếp dâm, phân xác chị Vi Thị T. (25 tuổi, quê Đồng Nai) chiều 29 Tết vừa qua ở một khu trọ tại TP Thủ Đức.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Khoa xin lỗi gia đình nạn nhân, xin HĐXX có cơ hội được sống. "Bị cáo rất sợ. Bị cáo đủ nhận thức về việc làm sai trái của mình", Khoa nói.

Truy tố bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.

Ngoài ra, bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó, bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Công an làm việc với tài xế đấm gục phụ nữ trên đường ở TPHCM

Ngày 11/7, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Sương đã mời làm việc với tài xế ôtô công nghệ đấm gục người phụ nữ đi xe máy gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Tiền Phong, Đội CSGT An Sương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin 2 phương tiện và phối hợp với công an địa phương để làm việc với những người có liên quan.

Người vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM kiện Phòng CSGT

Tòa án Nhân dân TPHCM vừa đưa ra xét xử vụ khiếu kiện hành chính giữa nguyên đơn là ông T.Q.M và bị đơn là Phòng CSGT, Công an TPHCM.

Theo đó, ông M. yêu cầu hủy quyết định xử phạt hành chính về vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy. Yêu cầu Phòng CSGT bồi thường cho ông số tiền 32 triệu đồng vì bị thiệt hại vật chất, tinh thần trong 11 tháng bị tước giấy phép lái xe liên quan việc bị xử phạt hành chính vì vi phạm nồng độ cồn. HĐXX nhận định quyết định xử phạt hành chính ông M. là đúng với quy trình, thủ tục nên bác khiếu kiện hành chính của ông này.

Lý do tạm dừng tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo sau 2 tháng vận hành

Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc đã thông báo tạm dừng khai thác từ ngày 12/7 đến 17/7 cho cả hai tuyến: TPHCM - Côn Đảo và Vũng Tàu - Côn Đảo do thời tiết xấu. Mặt khác, công ty cũng có thông báo dừng chạy kể từ ngày 29-31/7 cho đến khi có thông báo mới.

Trước những khó khăn của doanh nghiệp, Sở GTVT cho biết, sẽ chủ động nắm bắt thông tin về hoạt động tuyến, các khó khăn, vướng mắc, phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp để khai thác tuyến ổn định và hiệu quả.

31 vụ nhảy cầu ở TPHCM, 1 người được cứu sống

Trong 6 tháng vừa qua, TPHCM ghi nhận 31 vụ nhảy cầu, lực lượng chức năng đã cứu được 1 người. Nguyên nhân các vụ nhảy cầu kể trên đến từ chuyện buồn về gia đình, tình cảm, rối loạn tinh thần, áp lực học hành, kinh doanh,...

Thời gian qua, cơ quan liên ngành, địa phương đã tiến hành lắp đặt rào chắn tại các hành lang cầu, thành lập đội tình nguyện trên sông, phát hiện kịp thời các trường hợp nhảy cầu để ngăn chặn, ứng cứu.

Khó có chuyện lợi dụng tăng lương để tăng giá

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM thông tin, trước đây sau mỗi lần tăng lương hay dịp lễ, Tết rất dễ xảy ra hiện tượng đầu cơ tích trữ, tăng giá bất hợp lý. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống phân phối còn mỏng, nguồn hàng không ổn định.

Thời gian qua, TP.HCM đã triển khai chương trình bình ổn thị trường, xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả nên khó có việc cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng việc tăng lương để té nước theo mưa, tăng giá bất hợp lý.

Tuyến metro số 1 sẽ vận hành thử nghiệm vào tháng 10

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM đang tiến hành công tác đào tạo đối với nhân sự vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Theo kế hoạch, công tác đào tạo này sẽ kết thúc trước tháng 9. Vào tháng 10 và 11 năm nay, tuyến metro số 1 sẽ được vận hành thử nghiệm.

Triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá mùa EURO

Công an quận Tân Phú vừa triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng trong mùa EURO.

Ngày 3/7, Công an quận Tân Phú đã triệt phá băng nhóm "Tổ chức đánh bạc", bắt giữ 11 người tham gia cá độ bóng đá tại đường CN6 (phường Sơn Kỳ) do M.H.V. và P.B.A. cầm đầu. Tối 30/6, công an ập vào kiểm tra quán cà phê ở đường Cầu Xéo (phường Tân Sơn Nhì) và bắt quả tang N.T.N. (sinh năm 1974, ngụ quận 11) đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cùng 7 người khác.