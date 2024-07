Nam sinh bị đầu độc xyanua được xét tốt nghiệp; Bồi thường tiếp viên hàng không bị thương tật 79%

TPO - Cựu Giám đốc trung tâm Công nghệ sinh học khai về 'thỏa thuận ngầm' với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Nam sinh bị cô ruột đầu độc bằng xyanua được đặc cách tốt nghiệp; Hai bé trai sinh đôi bị bỏ rơi trong đêm; 3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà bị cháy ở quận Gò Vấp, đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND huyện Phú Quý...là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học khai về 'thỏa thuận ngầm' với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trước tòa, ông Dương Hoa Xô (64 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, bị xét xử tội “Nhận hối lộ”) khai có 6 lần nhận tiền của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC). Các lần nhận tiền diễn ra tại phòng làm việc của ông Xô. Đổi lại, ông Xô tạo điều kiện cho các công ty của bà Nhàn trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 95 tỷ đồng.

Tiếp viên hàng không bị tông thương tật 79% đã nhận 1,2 tỷ đồng bồi thường

Sau khi tai nạn xảy ra vào sáng mùng 6 Tết của 4 năm trước (ngày 30/1/2020), tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật tới 79%. Sau 2 đợt thi hành án, chị Hường đã nhận được 1,2 tỷ đồng. Phía những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Lê Mạnh Thường (người chở chị Hường bằng xe máy và tử vong sau vụ tai nạn) nhận hơn 300 triệu đồng.

Hơn 100 dự án ở TPHCM không 'tiêu hết tiền' được giao

Theo tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 mà Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi UBND TPHCM, hơn 100 dự án trên địa bàn dự kiến không dùng hết vốn. Phần lớn các dự án này thuộc lĩnh vực giao thông, thoát nước, giải phóng mặt bằng...

Trong đó, dự án thành phần 2 - bồi thường, giải phóng mặt bằng Vành đai 3 đoạn qua TPHCM có số vốn dự kiến cắt giảm lớn nhất với hơn 2.300 tỷ đồng, trong tổng vốn được bố trí là 6.500 tỷ đồng.

Nghiên cứu, lắp trạm sạc xe điện ở cây xăng tại TPHCM

Theo Sở Công Thương TPHCM, nhu cầu lắp đặt trạm sạc xe điện trong các công trình xây dựng và tại các vị trí công cộng ngoài trời (tương tự như lắp tại cây xăng) để cung cấp năng lượng cho xe điện là phù hợp với mục tiêu phát triển xanh, phù hợp với xu hướng phát triển.

Tuy nhiên, việc thiết kế, thi công lắp đặt các trạm sạc xe điện phải tuân thủ các quy định về quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó là các quy định về công trình xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn hệ thống lưới điện, phòng cháy chữa cháy.

3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà bị cháy ở quận Gò Vấp

Sáng 14/7, Công an quận Gò Vấp đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến ba người tử vong.

Trước đó, người dân sống trong hẻm 497 Thống Nhất (phường 16, quận Gò Vấp) phát hiện ngôi nhà một trệt, một lầu bốc cháy sau tiếng nổ lớn vào khuya 13/7. Hàng chục bình cứu hỏa mini cố gắng tiếp cận để khống chế đám cháy nhưng bất thành. Sau khi cơ quan chức năng dập tắt được ngọn lửa, tại hiện trường, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 3 người, gồm một cụ già khoảng 93 tuổi, một người đàn ông và một phụ nữ trung niên. Bước đầu xác định 3 nạn nhân là mẹ con.

Học sinh lớp 12 bị đầu độc xyanua đủ điều kiện đặc cách tốt nghiệp

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch) đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn quy định xin đặc cách tốt nghiệp cho học sinh N.H.B.T. (18 tuổi, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và chuyển kịp thời lên Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. T. là nạn nhân trong vụ đầu độc xyanua khiến 5 người tử vong.

Hợp long cầu gần 500 tỷ đồng nối Bình Dương với Đồng Nai

Cầu Bạch Đằng 2 là cây cầu thứ 2 nối hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai được khởi công năm 2021 với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài hơn 2,8km, trong đó cầu dài khoảng 410m, rộng 17m với 4 làn xe.

Phá đường dây cá độ bóng đá 57 tỷ đồng ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ 8 người trong đường dây cá độ bóng đá.

Lực lượng công an cũng khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ 8 modem, 15 điện thoại di động, 2 máy tính, 1.200 USD và 670 triệu đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Từ đầu tháng 6/2024 đến nay, đường dây này đã giao dịch đánh bạc khoảng 57 tỷ đồng.

Hàng chục ngàn trường hợp 'dính' nồng độ cồn ở Bình Dương

Trong 6 tháng đầu năm 2024, dù lực lượng Cảnh sát giao thông lập chốt kiểm tra khắp nơi và tổ đặc biệt 171 tuần tra liên tục trong đêm song tình trạng người vi phạm nồng độ cồn tại Bình Dương vẫn ở mức rất cao. Trong số 91.000 trường hợp vi phạm có tới hơn 1/3 liên quan đến lỗi nồng độ cồn.

Xe máy chở 3 phóng thẳng vào cây xăng, 4 người bị thương nặng

Vụ việc xảy ra tại một cây xăng ở ngã 3 Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh khiến 4 người bị thương nặng, trong đó có 1 khách đang đổ xăng.

Theo nội dung đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, một xe máy chở 3 chạy tốc độ cao bất ngờ băng qua ngã 3 Bàu Đồn rồi lao thẳng vào cây xăng. Xe máy húc đổ 2 trụ bơm, hất văng 1 thanh niên đang đứng đổ xăng. Nhân viên đang bơm xăng cho khách may mắn tránh kịp nên không bị thương. Cú tông cũng khiến 3 thanh niên đi trên xe máy bị thương nặng, nằm la liệt dưới nền đất; xe máy gần như biến dạng hoàn toàn.

Tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND huyện Phú Quý

Với lý do ông Lê Quang Vinh - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quý bị Bộ Công an khởi tố liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông.