Bản tin 8H: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ngày 19/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 697/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Đại Dũng. Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2024. Trước đó, ngày 10/7, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hồ Đại Dũng. Ông Hồ Đại Dũng, sinh ngày 30/8/1972, quê quán xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trình độ: Thạc sỹ Kinh tế, phát triển; Cao cấp lý luận chính trị.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký ban hành Quyết định số 3737/QĐ-UBND về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội vào Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Theo đó, UBND thành phố quyết định sáp nhập nguyên trạng Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội vào Tổng công ty Du lịch Hà Nội kể từ ngày 01/8/2024; gồm toàn bộ cơ sở vật chất; các vấn đề về tài sản, tài chính hiện tại; cán bộ, lao động hợp đồng và hồ sơ tài liệu có liên quan đến cán bộ và lao động hợp đồng của Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội. Tên gọi Tổng công ty sau khi sáp nhập: Tổng công ty Du lịch Hà Nội, trụ sở chính tại số 18, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chiều 19/7, lãnh đạo Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết đang làm rõ việc 2 người đàn ông mặc quân phục bộ đội với quân hàm sĩ quan. Theo điều tra ban đầu, chiều 18/7, nhóm 4 người đi từ đất liền ra đảo Lý Sơn, trong đó có 2 người mặc quân phục bộ đội với quân hàm sĩ quan. Thấy có dấu hiệu khả nghi, cơ quan chức năng xác định 2 người đàn ông mặc quân phục và quân hàm giả mạo.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.Theo báo cáo, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nam ước đạt 3,85 triệu lượt (đạt 89,5% kế hoạch năm, đạt 112,6% so với năm 2023); tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.947,5 tỷ đồng (đạt 89,3% kế hoạch năm và 110,3% so cùng kỳ năm 2023). Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thời gian tới ngành văn hóa sẽ tập trung tham mưu công tác lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng công nhận Bảo vật quốc gia; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch Tam Chúc trở thành Khu du lịch quốc gia; xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng danh thắng Tam Chúc là di tích quốc gia đặc biệt tiến tới xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tam Chúc là Di sản thế giới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 20/7, ở Bắc Bộ, đêm và sáng mưa rào và rải rác có giông, cục bộ mưa to đến rất to. Khu vực Trung Bộ mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to. Ngoài ra, từ sáng sớm 20/7 đến ngày 21/7 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).