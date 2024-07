Bản tin 8H: Bổ nhiệm lại Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

TPO - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 701/QĐ-TTg của Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 701/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH).Hiện nay, Hội đồng Quản lý BHXH có các thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính là Chủ tịch Hội đồng; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam là Phó Chủ tịch thường trực; 1 Phó Chủ tịch chuyên trách và các thành viên là Thứ trưởng các Bộ: Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Phó Chủ tịch các đơn vị: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ngày 22/7, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án đường cao tốc do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) làm cơ quan chủ quản và tiến độ giải ngân, bố trí vốn cho các dự án, ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Vụ KH-ĐT) cho biết, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao 62.600 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương. Trong đó, các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm được phân bổ khoảng 45.000 tỷ đồng, chiếm 72% nguồn vốn được giao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 8.680 tỷ đồng bổ sung từ nguồn tăng thu Ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án trọng điểm của Bộ GTVT, trong đó chủ yếu bổ sung cho các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 là 6.300 tỷ đồng để tiếp tục triển khai. Các Bộ đang hoàn chỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, dự kiến sẽ được bố trí trong tháng 8/2024.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống dữ liệu đã ghi nhận tổng số hơn 2 triệu việc hộ tịch các loại, gồm trên 786.000 trường hợp đăng ký khai sinh; hơn 293.000 trường hợp đăng ký kết hôn; 291.000 trường hợp đăng ký khai tử và trên 709.000 trường hợp đăng ký các sự kiện hộ tịch khác. Bộ cho hay đã tham mưu cho Chính phủ trình Chủ tịch nước cho phép hơn 2.100 trường hợp được nhập quốc tịch, thôi quốc tịch và được trở lại quốc tịch Việt Nam. Trong thời gian trên, cơ quan chức năng trên toàn quốc đã chứng thực hơn 36 triệu bản sao; thực hiện hơn 3,8 triệu việc chứng thực chữ ký và hơn 868.000 việc chứng thực hợp đồng, giao dịch. Đáng chú ý, các địa phương đã giải quyết gần 1.600 trường hợp nuôi con nuôi trong nước, nước ngoài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 23 đến ngày 24/7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi hơn 300mm. Từ đêm 24/7, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ giảm dần. Từ sáng 23 đến đêm 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi hơn 200mm. Ngoài ra, chiều và đêm 23/7, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi hơn 70mm.

Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội vừa có Công điện số 07/CĐ-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Công điện, trong những ngày diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, UBND thành phố yêu cầu, các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố treo cờ rủ trong 2 ngày Lễ Quốc tang (ngày 25/7/2024 và ngày 26/7/2024). Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 22/7, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định về của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Giàng Quốc Hưng, Bí thư Huyện uỷ Mường Khương giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/7/2024. Với vị trí Bí thư huyện ủy Mường Khương, ông Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đến công tác tại Huyện ủy Mường Khương, chỉ định tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mường Khương, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 15/7/2024. (XEM CHI TIẾT)