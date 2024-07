Bản tin 8H: Điều tra vụ nam thanh niên tử vong tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên tại tòa nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai ở TP. Pleiku.

Tối 23/7, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của anh N.H.M. (SN 2003, thôn 1, xã Trà Đa, TP. Pleiku) tại tòa nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai ở phường Diên Hồng, TP. Pleiku. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, sau tiếng động lớn phát ra ở khu vực cầu thang tầng 2, người dân trong tòa nhà phát hiện thi thể nam thanh niên nên báo cho lực lượng chức năng. Theo một số nhân chứng, nam thanh niên rơi từ tầng 18 xuống.

Chiều 23/7, lãnh đạo UBND xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết đang xác minh thông tin một quán cơm bị khách tố "chặt chém". Vào trưa cùng ngày, tài khoản Facebook Vân Trường phản ánh nhóm thực khách tới quán cơm ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh ăn trưa bị chặt chém. Theo đó, nhóm 15 người (10 người lớn và 5 trẻ em từ 4-12 tuổi) được tính 13 suất, chia làm 2 bàn ăn, mỗi bàn ăn gồm cơm và một phần canh chua, tôm rang thịt, gà kho, trứng rán, rau xào, và nước suối. Hóa đơn thanh toán bữa ăn của nhóm thực khách này là 200.000 đồng/suất, tổng cộng hết 2.630.000 đồng. Phía chủ quán cơm nêu trên xác nhận vụ việc xảy ra tại quán của mình vào trưa 23/7 và khẳng định bán đúng giá.

Công an tỉnh Đồng Nai công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của cán bộ, chiến sĩ công an. Theo đó, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng bằng gọi điện hoặc nhắn tin qua những kênh sau: Đường dây nóng Công an tỉnh Đồng Nai là 099.339.1112; Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh là 099.338.3399; Chánh Thanh tra Công an tỉnh là 099.339.3737.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/7, mưa lớn tiếp tục gia tăng trên diện rộng ở miền Bắc. Lượng mưa ở Đông Bắc Bộ phổ biến 40-100mm, có nơi trên 200mm; trong khi Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có thể hứng chịu lượng mưa 50-120mm, cục bộ trên 250mm. Hình thái thời tiết này cũng xảy ra tại Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm 24/7, mưa lớn ở Đông Bắc Bộ giảm dần. Từ 25/7, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xu hướng giảm dần.

Tối 23/7, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú (Bình Phước), xác nhận trên địa bàn vừa ghi nhận vụ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại Công ty TNHH P.Y (KCN Nam Đồng Phú). Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, một số công nhân tại công ty kể trên sau khi ăn trưa đã có các biểu hiện như đau bụng, nôn ói, chóng mặt nên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú để kiểm tra. Tính đến tối cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú đã tiếp nhận hơn 60 trường hợp. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 23/7/2024 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo Quyết định 707/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang. Sau khi miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Hương Giang tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 23/7/2024 thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021. Lý do, ông Lưu Xuân Vĩnh đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1566-QĐ/UBKTTW ngày 26/6/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (XEM CHI TIẾT)