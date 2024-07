Bản tin 8H: Mưa lũ khiến 11 người chết và mất tích ở Điện Biên

TPO - Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã làm 2 người chết, 9 người mất tích và bị thương. Ngoài ra, tổng thiệt hại ước tính khoảng 32,6 tỷ đồng.

Chiều 25/7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên báo cáo nhanh từ ngày 23 đến 25/7, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã làm 2 người chết, 9 người mất tích và bị thương. Ngoài ra, 139 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi, 119 nhà bị ảnh hưởng thiệt hại, 2 nhà phải di dời khẩn cấp; gần 50ha lúa, hoa màu bị vùi lấp, cuốn trôi; 3,12 ha rừng cây các loại bị gãy đổ; 2,43ha thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn; hơn 1km hệ thống điện và thông tin liên lạc, bị hỏng hoàn toàn; 9 tuyến đường giao thông bị thiệt hại, nhiều vị trí sụt sạt taluy dương, bùn, đất, đá trôi chảy tràn mặt đường gây ùn tắc cục bộ; 4 cầu, cống bị trôi, sạt lở, đổ sập; một số đoạn tuyến bị sụt sạt lớn lấp tắc toàn bộ nền, mặt đường với khối lượng bùn, đất đá khoảng 30.000m3. Đoạn tuyến Km170+730 đến Km170+780 bị xói trôi toàn bộ nền, mặt đường, có đoạn nền đường bị xói sâu khoảng 4 đến 5m… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 32,6 tỷ đồng.

Khoảng 11h30 ngày 25/7, hỏa hoạn xảy ra tại kho xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH Hoa Việt chuyên sản xuất bật lửa gas (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Thái Bình).Đến khoảng 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng tiếp nhận 12 ca bệnh bị bỏng từ Công ty TNHH Hoa Việt. Theo nhận định sơ bộ của Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, các nạn nhân trong tình trạng bỏng lửa, mức độ vừa, toàn thân ổn định, không suy hô hấp. Chiều cùng ngày, 11 trường hợp đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để điều trị. Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/7, khu vực miền Bắc khả năng xảy ra nắng nóng, tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội. Từ ngày 28/7, hình thái gây mưa mới xuất hiện, có thể gây ra đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng ở miền Bắc, kéo dài trong những ngày cuối tháng. Ngày 26-27/7, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể tiếp tục hứng những cơn mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa lớn với lượng phổ biến 10-30mm, tập trung về chiều và tối.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố điều chỉnh giá bán xăng, dầu áp dụng từ 15h ngày 25/7. Xăng E5RON92 giảm 274 đồng/lít, giá bán 21.900 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 294 đồng/lít, giá bán 22.884 đồng/lít. Dầu điêzen 0.05S giảm 310 đồng/lít, giá bán tối đa 20.194 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 338 đồng/lít, giá bán 20.326 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S giảm 433 đồng/kg, giá bán 17.178 đồng/kg. Liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Tối 25/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định, xe container đầu kéo biển số 50H-058.81 vượt nhưng không làm chủ tốc độ. Theo trích xuất dữ liệu từ Cục đường bộ Việt Nam, xe container đầu kéo biển số 50H-058.81 chạy với vận tốc 84km/h ở thời điểm xảy ra tai nạn. Trước đó, khoảng 8h10 cùng ngày, hai xe container kéo theo rơ moóc va chạm tại Km1818+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ Đắk R’la (huyện Đắk Mil, Đắk Nông). Sau đó, xe container biển số 50H-058.81 tiếp tục lao vào 5 nhà dân bên đường. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/7, UBND xã Ia Blang (huyện Chư Sê, Gia Lai) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, ông Lê Văn Khoa (trú làng Tok Roh, xã Ia Blang) thuê ông L.V.T (SN 1971), T.T.C (SN 1982) và Trần Văn Chương (SN 1977, cùng trú xã Ia Blang) đến đào giếng cho ông Nguyễn Lê Quang Thống (trú làng Tok Roh, xã Ia Blang) tại thôn An Điền, xã Ia Blang. Trong quá trình đào giếng, ông T và ông C bị điện giật tử vong. (XEM CHI TIẾT)