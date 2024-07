Bản tin 8H: Chủ tịch nước cử hai sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

TPO - Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho hai sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA).

Ngày 26/7, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho hai sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.Hai sĩ quan nhận quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei (UNISFA). Đó là Thượng tá Nguyễn Thị Liên được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Điều phối quân - dân sự và Trung tá Nguyễn Đức Doanh đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu tác chiến tại Phái bộ UNISFA.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn và áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc đối với hành khách tung tin có lựu đạn trong hành lý xách tay. Theo đó, áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc đối với hành khách N.T.P. (nơi ở hiện tại Nhơn Đức, Nhà Bè, TP HCM) đi trên chuyến bay VN131 DAD-SGN ngày 21/7 đã tung tin có lựu đạn trong hành lý xách tay trên máy bay, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hàng không dân dụng. Thời hạn bị cấm vận chuyển đối với hành khách N.T.P. là 12 tháng, tính từ ngày 30/7/2024 đến hết ngày 29/7/2025. Thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc là 6 tháng, tính từ ngày 30/7/2025 đến hết ngày 29/1/2026.

Chiều 26/7, Phòng Y tế TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) có báo cáo liên quan phản ánh của người dân về thực phẩm bẩn ở một quán cơm trên địa bàn. Cụ thể, người dân phản ánh suất cơm thịt của quán không đảm bảo vệ sinh, thực khách trông thấy vật lạ giống giòi trong đồ ăn. Qua xác minh, người phản ánh là bà N.T.T.M, mua cơm tại quán cơm Giang Xoan (ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long). Sau khi lập tổ công tác kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với quán cơm Giang Xoan số tiền 14,5 triệu đồng, do chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 26/7, tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư cắt giảm 12 dự án tại TP Phú Quốc.Các dự án bị cắt giảm, hủy bỏ, gồm: Trường mầm non Dương Đông 2; Khu trung tâm hành chính Phú Quốc; Trường tiểu học Dương Tơ 1 điểm Suối Lớn; Trường tiểu học và THCS Bãi Thơm; Trường THCS Hàm Ninh; Trường mầm non Hồ Thị Nghiêm; Trường mầm non An Thới giai đoạn 2; Trường tiểu học và THCS An Thới 2; đường ven biển phía Tây; Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc; chợ mới An Thới; xây dựng mới đồn biên phòng. Việc cắt giảm có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là nhiều dự án chưa có quỹ đất để thực hiện.

Chiều 26/7, lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh cho biết Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với quán cơm Bắc Trung Nam (thôn Tân Dân 1, xã Vạn thắng, huyện Vạn Ninh) thuộc Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hải Sơn. Hành vi bị xử phạt là không niêm yết giá bán hàng theo quy định với số tiền 1.500.000 đồng. Trước đó, ngày 23/7, quán cơm này bị tố chặt chém khi tính hóa đơn cho nhóm khách 15 người hết 2.630.000 đồng/13 suất ăn, trung bình là 200.000 đồng/suất, dù các món đều bình dân như canh chua, tôm rang thịt, gà kho, trứng rán, rau xào…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng duy trì ở miền Bắc trong ngày 27/7 và có xu hướng gia tăng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 28/7, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ duy trì oi nóng trong hai ngày cuối tuần. Mức nhiệt cao nhất trên 37 độ C. Đáng lưu ý, từ đêm 28/7 đến ngày 31/7, miền Bắc nhiều khả năng bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa ở vùng núi và trung du có thể lên tới 70-200mm/đợt, có nơi trên 250mm; trong khi đồng bằng hứng chịu lượng mưa 50-100mm.

Ngày 26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Theo đó, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an được bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số thay Đại tướng Tô Lâm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/7.