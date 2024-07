Bản tin 8H: 3 bé gái đuối nước tử vong ở Hòa Bình

TPO - 3 bé gái được xác định bị đuối nước tử vong sau khi rủ nhau ra chơi tại một hồ thủy lợi trên địa bàn xã thuộc tỉnh Hòa Bình.

Tối 29/7, ông Bùi Văn Tin - Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình), cho biết trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước khiến 3 bé gái tử vong. Danh tính các nạn nhân là: cháu B.T.H.Y (SN 2017), B.T.Y.V (SN 2018), B.T.U (SN 2017, cùng trú tại xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa). Theo thông tin ban đầu, tối 28/7, thấy các cháu đi chơi chưa thấy về nên gia đình cắt cử người đi tìm kiếm thì phát hiện các cháu đã tử vong ở khu vực hồ Bưng. Theo ông Tin, thời điểm phát hiện thi thể, dép và xe đạp của các cháu được để ngay ngắn trên bờ hồ. Trong số 3 nạn nhân tử vong, có 2 cháu B.T.H.Y và B.T.Y.V là chị em ruột. Gia đình các nạn nhân thuộc hộ nghèo trên địa bàn.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 14h30 ngày 27/7, khi đang đi đến khu vực suối Nà Tăm (thuộc địa phận xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ), hai cán bộ công an nghe thấy tiếng kêu cứu nên dừng xe, chạy đến bờ suối. Người dân cho biết khi đi qua suối, anh Tao Văn Điếng (34 tuổi, trú xã Nậm Tăm) bị trượt chân ngã, đầu đập vào đá và rơi xuống suối. Hai anh Chánh và Khánh ngay lập tức nhảy xuống dòng suối cứu giúp nạn nhân. Sau một thời gian tìm kiếm, hai anh phát hiện anh Điếng trong tình trạng bất tỉnh nên kéo nạn nhân lên mặt nước và đưa vào bờ. Hiện sức khỏe anh Điếng đã phục hồi.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay, thiên tai tại Cà Mau đã làm 110 căn nhà bị thiệt hại, hư hỏng (sập 48 căn; hư hỏng, tốc mái 62 căn), 80 vị trí ven sông bị sạt lở với chiều dài 2.120m (trong đó có 53m đường bê tông); mưa lớn gây ngập úng làm thiệt hại 575ha lúa hè thu; hạn hán làm sạt lở, sụt lún 730 vị trí với tổng chiều dài 19.056m. Tổng lũy kế thiệt hại về tài sản đến nay khoảng trên 35 tỷ đồng. Rạng sáng 26/7, trong cơn mưa lớn xuất hiện lốc xoáy đã làm sập và tốc mái nhiều căn nhà trên địa bàn ấp 8, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, ước thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Tại huyện Đầm Dơi xảy ra 6 vụ sạt lở đất ven sông, với tổng chiều dài sạt lở hơn 150m.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua (từ ngày 19-26/7) toàn thành phố ghi nhận 125 trường hợp mắc sốt xuất huyết, bệnh nhân phân bố tại 25 quận, huyện. Một số đơn vị ghi nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết như: Đan Phượng, Phúc Thọ, Hà Đông, Đống Đa, Thạch Thất, Hoàng Mai. Cộng dồn năm 2024 ghi nhận 1.408 trường hợp mắc, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2023 (2.109/0). Trong tuần ghi nhận 10 ổ dịch sốt xuất huyết tại các đơn vị: Đan Phượng, Hà Đông, Hoài Đức, Quốc Oai, Phúc Thọ; tăng 1 ổ dịch so với tuần trước. Cộng dồn năm 2024 ghi nhận 49 ổ dịch, còn 20 ổ dịch đang hoạt động.

Ngày 29/7, Viện Vật lý địa cầu đã liên tiếp phát 25 tin động đất trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (trước đó, ngày 28/7 đã phát 21 tin).Như vậy đến thời điểm hiện tại, Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận tổng cộng 46 trận động đất tại Kon Tum. Dẫn lời ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, TTXVN cho biết, qua quan trắc, nguyên nhân của hiện tượng trên liên quan đến động đất kích thích do hồ chứa. Việc phát sinh động đất kích thích hồ chứa phụ thuộc vào hoạt động địa chất kiến tạo, thể tích hồ chứa, độ cao, tốc độ và tần suất tích nước. Thống kê từ đầu năm đến nay, trên cả nước xảy ra 65 trận động đất, riêng tại tỉnh Kon Tum đã xảy ra 54 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 4.0 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/7, thủ đô Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sang ngày 31/7, khu vực này giảm mưa, còn ở mức mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C, sau đó tăng lên 34 độ C; nhiệt độ ban đêm 25-27 độ C. Từ tối 30/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cảnh báo từ đêm 30-31/7, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 31/7, mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Chiều 29/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để họp, triển khai thực hiện quy trình công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã bầu bổ sung Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh. Đồng thời bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. (XEM CHI TIẾT)