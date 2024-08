Bản tin 8H: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thêm nhiệm vụ mới

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra tại các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất.

Ngày 31/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Quyết định số 7046-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra tại các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất. Theo quyết định trên, Ban Chỉ huy gồm 18 thành viên. Trưởng ban Chỉ huy là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Trưởng ban Chỉ huy có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra tại các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Ban Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chiều 31/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã trao quyết định bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ cấp Vụ. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trao quyết định phân công bà Nguyễn Phương Trà, Phó Vụ trưởng, Vụ Trung Đông-châu Phi làm Quyền Vụ trưởng Vụ Trung Đông-châu Phi; trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Doãn Khánh Tâm, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ, kết thúc nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Biên giới quốc gia; trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Lại Xuân Hoàng, nguyên Tham tán, Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, kết thúc nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Biển Ủy ban Biên giới quốc gia.

Ngày 31/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.T.L, sinh năm 1977, trú tại phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện P.T.L sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi làm việc với cơ quan công an, P.T.L đã nhận ra sai phạm và gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, bài viết, thông tin thất thiệt gây dư luận xấu trong nhân dân.

Ngày 31/7, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cho biết thanh tra sở đã xử phạt hành chính đối với ông H.X.T. (trú Bình Định) số tiền 5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Theo văn bản vi phạm hành chính, từ ngày 22/7 đến ngày 26/7, ông T. từ tỉnh Bình Định đến thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) quay 25 video clip có nội dung sai sự thật liên quan đến ông Thích Minh Tuệ, đăng tải trên kênh YouTube N.S.N. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ông T. đã gỡ bỏ nội dung video trên khỏi kênh YouTube N.S.N.

Chiều 31/7, thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai cho biết có 8 bệnh nhân nghi bị ngộ độc khí CO đang điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai.Theo đó, đầu giờ chiều cùng ngày, Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai tiếp nhận 8 bệnh nhân với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, khó thở, tim đập nhanh, da ửng đỏ. Trong đó, có 3 người có dấu hiệu giảm tri giác; 1 bệnh nhân bị suy thận cấp. Trong số các bệnh nhân có 1 thai phụ, đang mang thai 29 tuần. Theo thông tin ban đầu, cả 8 bệnh nhân trên đều làm việc tại một ngân hàng ở TP Biên Hòa. Thời điểm xảy ra vụ việc, ngân hàng mất điện phải chạy máy nổ ở tầng hầm tòa nhà.

Viện Vật lý địa cầu cho biết, lúc 18h22 ngày 31/7, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.8 độ Richter. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là trận động đất thứ 11 xảy ra trong ngày. Các trận động đất có độ lớn từ 2,6 đến 3,4 độ Richter, rủi ro thiên tai cấp 0. Ngày 30/7, tại khu vực Kon Plông (Kon Tum) xảy ra 4 trận động đất có cường độ từ 2,5 - 3,1 độ Richter. Còn 2 ngày 28 và 29/7, tại đây xảy ra 46 trận động đất, trong đó có trận động đất mạnh 5 độ gây rung lắc ở nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Chiều 31/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ định 5 cán bộ tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Ban Bí thư chỉ định 5 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh; Đại tá Phan Văn Triều, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh; bà Phan Thị Thùy Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh; bà Lê Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh. (XEM CHI TIẾT)