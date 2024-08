Bản tin 8H: Chánh Văn phòng Bộ Y tế làm Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh

TPO - Ông Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh.

Bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế, vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế kiêm chánh văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, giữ chức vụ cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Hiện nay, Cục Quản lý khám chữa bệnh có ba cục phó là ông Nguyễn Trọng Khoa, ông Vương Ánh Dương và ông Dương Huy Lương. Ông Hà Anh Đức (sinh năm 1973, quê ở Hải Phòng) cũng là Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Ngày 2/8, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phối hợp với Cục Báo chí, Cục Xuất bản, in & phát hành và Thanh tra Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định biệt phái ông Nguyễn Phan Phúc - Thanh tra viên chính, Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra Báo chí và Xuất bản (Thanh tra Bộ TT&TT), đến Cục Báo chí, giữ chức Trưởng phòng, Phòng Thanh tra, pháp chế; ông Nguyễn Bằng Vũ - Trưởng phòng, Phòng Thanh tra, pháp chế, đến làm việc tại Cục Xuất bản, in và phát hành, giữ chức Trưởng phòng, Phòng Thanh tra, pháp chế; ông Hoàng Ngọc Bình - Trưởng phòng, Phòng Thanh tra, pháp chế, cũng được Bộ trưởng biệt phái đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra Báo chí và Xuất bản. Thời gian biệt phái là 2 năm.

Thủ tướng vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT), tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 19.617 tỷ đồng. Về cơ cấu tài chính, vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chi 9.943 tỷ đồng. Từ cơ sở này, TPHCM sẽ hoàn thiện phê duyệt dự án trong tháng 9, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư và các công việc liên quan để khởi công dự án trước 30/4/2025, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2027. Cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài khoảng 50km, trong đó đoạn qua địa bàn TPHCM dài 23,7km, đoạn qua Tây Ninh dài 26,3km.

Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an thống kê, trong 7 tháng của năm 2024, các tuyến đường cao tốc trên toàn quốc đã xảy ra 112 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 46 người và bị thương 82 người. Qua phân tích, Cục Cảnh sát giao thông xác định nguyên nhân của các vụ TNGT trên đường cao tốc do lái xe chưa hoàn chỉnh kỹ năng, kiến thức pháp luật khi tham gia giao thông. Cụ thể, do tài xế không chú ý quan sát; không giữ khoảng cách an toàn; đi không đúng phần đường, làn đường… Đáng chú ý, 57,14% số vụ TNGT trên đường cao tốc xảy ra trong khoảng thời gian từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài từ ngày 29 đến ngày 30/7 đã gây ra nhiều thiệt hại.Cụ thể, tính đến 15h30 ngày 2/8, toàn tỉnh có 3 người bị thương do sạt lở đất; 299 nhà bị ảnh hưởng (trong đó, 3 nhà bị thiệt hại trên 70%, 1 nhà trên 50%, 60 nhà dưới 30%, 235 nhà bị ngập nước), ngoài ra 14 nhà phải di dời khẩn cấp; 734,34 ha diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng; 12,5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; nhiều tuyến đường bị sạt lở đất đá với khối lượng trên 170.000 m3, 52 điểm ách tắc giao thông do sạt lở đất và cây đổ; một số công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, cột điện bị gãy đổ…Tổng thiệt hại ước tính khoảng 21,7 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ khoảng ngày 8/8, Bắc Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Trung và Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Từ 3/8, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, liên quan vụ tai nạn lao động khiến 6 người thương vong xảy ra trưa 2/8, bước đầu cơ quan chức năng xác định được nguyên nhân. Cụ thể, trong lúc xây dựng si lô (lò cao), đơn vị thi công dùng tời kéo thùng đưa 6 công nhân (đứng trong thùng) lên cao để thi công công trình thì bất ngờ đứt cáp. Thùng chứa công nhân rơi xuống đất và bị puli từ trên cao rơi xuống đập trúng. Hậu quả, 2 công nhân tử vong và 4 người khác bị thương. (XEM CHI TIẾT)