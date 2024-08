Bản tin 8H: Ông Nguyễn Văn Nên thêm nhiệm vụ mới

TPO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên được giao nhiệm vụ làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2023 - 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2023 - 2030. Theo đó, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2023 - 2030 (Ban Chỉ đạo). Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Các Phó trưởng ban gồm: ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và 10 thành viên Ban Chỉ đạo.

Chiều 3/8, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, du lịch không cần visa tại đảo Jeju (Hàn Quốc).Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng chiếm đoạt tiền của 10 người với số tiền hơn 740 triệu đồng. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần kiểm tra tính xác thực và thông tin của đối tượng, công ty dịch vụ để liên hệ. Mọi người chỉ làm visa thông qua các đại lý hoặc dịch vụ làm thủ tục visa được chứng nhận, có địa chỉ văn phòng cụ thể và thông tin liên hệ rõ ràng. Cục cũng lưu ý mọi người tuyệt đối không truy cập vào những đường link lạ, không tin vào các dịch vụ hứa hẹn cấp visa nhanh chóng hoặc đảm bảo tỷ lệ thành công cao mà không cần kiểm tra hồ sơ kỹ lưỡng.

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều giám đốc doanh nghiệp nợ thuế gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.Các lãnh đạo này bao gồm: bà Nguyễn Thị Thọ Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiện Phú; bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc; ông Lê Tuấn Vũ - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quy Nhơn Palace; ông Phan Minh Trọng - Giám đốc Công ty TNHH Xuân Nguyên. Theo thông báo, các doanh nghiệp trên thuộc diện quản lý thuế của Cục Thuế tỉnh Bình Định. Hiện 4 doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ngày 3/8, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 đối tượng về hành vi bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.Trong đó, có 3 đối tượng bị phạt với số tiền 45 triệu đồng, 8 đối tượng bị phạt 42,5 triệu đồng và buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. 2 đối tượng còn lại bị phạt số tiền 22,5 triệu đồng. Mỗi tài khoản được các đối tượng thu mua từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng rồi bán lại cho đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính. Nạn nhân bị nhắm đến chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 4/8 và ngày 5/8, mưa dông tiếp diễn nhiều nơi ở Tây Bắc, Việt Bắc, vùng núi phía tây khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, phía nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết ngày cuối tuần 4/8 hửng nắng, oi nóng trở lại khi nền nhiệt tăng cao lên 31-33 độ C. Mưa dông có thể xuất hiện nhưng chỉ rải rác, lượng không đáng kể. Từ đêm 5/8, mưa dông nhiều khả năng trở lại miền Bắc trên diện rộng. Ngày 4-5/8, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở Trung và Nam Trung Bộ khả năng còn kéo dài trong những ngày sắp tới và có xu hướng mở rộng lên Bắc Trung Bộ.

Ngày 3/8, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xác nhận, anh L.Đ.T (41 tuổi), ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương đã tử vong do nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Theo lời kể của người thân, sáng 19/7, anh L.Đ.T đánh tiết canh từ nguyên liệu sống mua trong chợ xã Quảng Hải và một mình ăn 2 bát tiết canh lợn. Ngày 23/7, anh T có triệu chứng sốt, đau đầu, ù tai, lòng bàn chân trái sưng bầm tím. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chẩn đoán anh T bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Khoảng 2h sáng 2/8, anh T tử vong tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). (XEM CHI TIẾT)