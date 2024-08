Bản tin 8H: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai thêm nhiệm vụ mới

TPO - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh có thêm nhiệm vụ làm Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025-2030).

Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025-2030). Theo đó, tiểu ban gồm 40 đồng chí, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng tiểu ban. 3 Phó trưởng tiểu ban, gồm: Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức. Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện gồm 12 đồng chí, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng bộ phận có trách nhiệm tham mưu thành lập các tổ biên tập theo chuyên đề; điều phối hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị gạo xuất khẩu 7 tháng năm 2024 đạt 3,27 tỷ USD, tăng 25,1% với sản lượng 5,18 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Giá xuất khẩu gạo trung bình đạt 632 USD/tấn, tăng 18,2%. Trong 7 tháng, cả nước đã gieo cấy 6,25 triệu ha, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa thu hoạch 3,82 triệu ha, tăng 1,3%; năng suất bình quân 65,6 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha. Sản lượng trên diện tích thu hoạch 25 triệu tấn, tăng 2%. Trong tuần qua, theo các nhà giao dịch, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 560 USD/tấn vào ngày 1/8, so với mức từ 550-560 USD/tấn một tuần trước đó.

Ngày 4/8, cơ quan chức năng huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã tiếp nhận và xử lý vụ một người đàn ông là bảo vệ của chùa Linh Ẩn dùng gậy đánh người bán hàng rong trong khu vực. Theo clip do người dân ghi lại, ông N.Đ.L (61 tuổi, ngụ xã Gia Lâm), nghiện ma túy mới đi cai nghiện về và làm bảo vệ chùa Linh Ẩn, nhiều lần dùng gậy cao su đánh người, xua đuổi hoặc đập hoa quả của người bán hàng rong. Cơ quan chức năng thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà đã mời ông L. lên làm việc. Kiểm tra ban đầu, người này dương tính với ma túy nên bước đầu có thể bắt buộc đưa đi cai nghiện.

Thống kê của ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 157 vụ tai nạn giao thông, làm chết 69 người và 117 người bị thương. So với 6 tháng đầu năm 2023, tai nạn giao thông ở Thừa Thiên Huế tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương. Cụ thể, tăng 78 vụ (98,7%), tăng 20 người chết (40,8%), tăng 62 người bị thương (112,7%). Theo báo cáo, các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 chiếm 65 vụ (41%) làm chết 18 người và bị thương 47 người. Riêng ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra 4 vụ tai nạn, làm chết 7 người (tăng 600%, chiếm 10%) và 5 người bị thương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5-6/8, nắng nóng xuất hiện ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.Trong khi đó, nền nhiệt cũng tăng nhanh ở khu vực nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ vào đầu tuần tới. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực trên phổ biến 35-36 độ C. Hà Nội duy trì kiểu thời tiết oi nóng suốt tuần tới với mức nhiệt cao nhất 35 độ C. Mưa dông có thể tái diễn nhưng chỉ tập trung về tối và đêm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch). Quyết định nêu rõ mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Mục tiêu cụ thể về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 10%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 15.800 USD. Dân số đến năm 2030 đạt 4,04 triệu người (trong đó dân số chính thức 3,48 triệu người; dân số quy đổi 0,56 triệu người). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/8, thông tin từ TAND tỉnh Tây Ninh cho biết, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa có quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh). Theo Quyết định số 1420/QĐ-TCCB, ngày 25/7/2024 của Chánh án TAND tối cao, ông Phan Thanh Tùng (sinh năm 1972), là thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND tỉnh Tây Ninh được điều động đến TAND huyện Bến Cầu và giữ chức vụ Chánh án TAND huyện Bến Cầu. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phan Thanh Tùng là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2024. (XEM CHI TIẾT)