Bản tin 8H: Thuê bao Viettel trúng độc đắc 47 tỷ đồng

TPO - Một chủ thuê bao Viettel trúng hơn 47 tỷ đồng trong kỳ quay 1.234 của sản phẩm Mega 6/45 do Vietlott phát hành.

Tối 7/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính phát đi thông báo, trong kỳ quay 1.234 của sản phẩm Mega 6/45 đã có một tấm vé trúng độc đắc hơn 47 tỷ đồng. Bộ số may mắn trúng độc đắc là: 11-19-22-29-40-44. Đại diện Vietlott cho biết người may mắn trúng độc đắc là chủ thuê bao của nhà mạng Viettel. Sau khi trừ thuế thu nhập theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh khoảng 42,6 tỷ đồng. Trước đó, vào tối 6/8, chủ một thuê bao Viettel cũng trúng Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trị giá lên đến hơn 228 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Tiểu ban Nhân sự gồm 5 thành viên, do ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm Phó trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Văn kiện gồm 45 thành viên, do ông Nguyễn Văn Danh - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng tiểu ban; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Tổ chức phục vụ gồm 25 thành viên, do ông Võ Văn Bình - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban; các Phó trưởng Tiểu ban gồm: Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tối 7/8, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM thông tin, đã đề nghị Hợp tác xã vận tải 19/5 tạm ngưng công tác đối với lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt để làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, khoảng 9h25 ngày 6/8, ông T.Đ.Q. (tài xế lái xe buýt số 150, tuyến Bến xe buýt Chợ Lớn - Tân Vạn do Hợp tác xã vận tải 19/5 đảm nhận) và nhân viên phục vụ là T.N.T. đi đến đường Lý Thái Tổ (Quận 3) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với người đi đường. Toàn bộ vụ việc sau đó được hành khách đi trên xe buýt quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết từ 8h sáng 8/8, metro Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao chính thức vận hành thương mại phục vụ hành khách. Đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy, bao gồm 8 ga: Nhổn (S1), Minh Khai (S2), Phú Diễn (S3), Cầu Diễn (S4), Lê Đức Thọ (S5), Đại học Quốc Gia (S6), Chùa Hà (S7), Cầu Giấy (S8). Trong 3 tháng đầu sẽ thực hiện mở tuyến lúc 5h30 và đóng tuyến lúc 22h, tàu chạy 10 phút/chuyến. Riêng ngày đầu tiên mở tuyến sẽ bắt đầu từ 8h. Trong 15 ngày đầu tuyến khai thác thương mại, toàn bộ hành khách được phục vụ miễn phí.

Ngày 7/8, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, đặc biệt là nhân dân các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.Căn cứ tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trích Quỹ Cứu trợ thành phố 10 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các tỉnh trên. Cụ thể, hỗ trợ nhân dân tỉnh Sơn La 5 tỷ đồng; hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Giang 2 tỷ đồng; hỗ trợ nhân dân tỉnh Điện Biên 3 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gia tăng lên mức gay gắt ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ trong ngày 8/8. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Tình trạng này còn tiếp diễn hết ngày 10/8. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%. Thời tiết nắng nóng ở miền Trung được dự báo kéo dài nhiều ngày tới.

Ngày 7/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 7063-QĐ/TU về việc kiện toàn các ban chỉ đạo thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định kiện toàn bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham gia làm Trưởng các ban chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)