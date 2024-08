Bản tin 8H: Kết quả xét nghiệm cô gái trong vụ tin đồn 'lây HIV cho 16 người'

TPO - Sau khi xét nghiệm, cơ quan chức năng xác nhận chị C.T.D. không nhiễm HIV như những tin đồn thất thiệt bị lan truyền trong thời gian qua.

Liên quan đến vụ phao tin đồn nữ nhân viên một tập đoàn nước ngoài lây nhiễm HIV cho nhiều người đàn ông, Công an TP Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã cho chị C.T.D. (người bị đồn thổi trong vụ việc) đi xét nghiệm.Theo đó, Bệnh viện đa khoa Yên Bình (tỉnh Thái Nguyên) đã thực hiện các xét nghiệm sinh hóa và kết luận cô gái này không bị nhiễm HIV. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ng.Đ.N.; N.H.Q; Ng.V.S. và Tr.V.T (cùng SN 1995, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) cùng về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. 2 người phụ nữ là Ng.L.H. và Ng.Ng.H (cùng SN 1995, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) cũng bị khởi tố cùng tội danh nhưng được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trưa 11/8, lực lượng chức năng tìm được thi thể cháu T.H.V.M (10 tuổi). Trước đó vào cùng ngày, thi thể 2 mẹ con chị Hoàng Thị Nh. (32 tuổi) và cháu T.H.H.P (7 tuổi) cũng được trục vớt thành công. Vào chiều 10/8, V. và P. (trú tại thôn Đăk Wơ Yop, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, Kon Tum) ra chơi gần hồ thuỷ điện Plei Krông (Kon Tum), không may bị trượt chân rơi xuống lòng hồ. Chị Nh. lao xuống cứu 2 đứa trẻ nhưng cũng gặp nạn. Được biết, chị Nh. đang mang thai tháng thứ 6.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 6.339 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 983 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ lợi nhuận khác tăng mạnh, đạt hơn 825 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 786 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục của Xổ số kiến thiết TP.HCM. Với tình hình kinh doanh nói trên, doanh thu của Xổ số kiến thiết TP.HCM đã đạt hơn 47% kế hoạch đặt ra (13.683 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt gần 59% kế hoạch đặt ra (1.687 tỷ đồng).

Trưa 11/8, Bệnh viện Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) ghi nhận 7 trường hợp khách du lịch phải nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng, đi ngoài, nghi do ngộ độc thực phẩm. Tối cùng ngày, 6/7 trường hợp đã được xuất viện, trường hợp còn lại sức khỏe ổn định. Những du khách này cho biết trước đó, họ đã cùng đoàn gồm 750 khách đến từ Hà Nội sử dụng bữa trưa tại nhà hàng Bờ biển Hạ Long ngày 10/8 và một bữa tối ngày 10/8, một bữa sáng ngày 11/8 tại khách sạn Mường Thanh Luxury. Một số khách trong đoàn cũng ra ngoài và ăn sữa chua sau bữa tối 10/8.

Tối 11/8, lãnh đạo UBND huyện Bắc Yên cho biết, địa phương đã bố trí, sơ tán 12 hộ dân ở bản Tà Xùa (xã Tà Xùa) đến ở nhà văn hóa bản hoặc ở nhờ nhà người thân để đảm bảo an toàn. Huyện cũng yêu cầu các homestay không được đón khách, đặc biệt trong thời điểm mưa lũ. Trước đó, khoảng 4h ngày 10/8, tại bản Tà Xùa xảy ra sạt lở đất vùi lấp homestay Mando khiến 1 người tử vong. Theo thống kê, khoảng 50.000m3 đất, đá sạt lở đã cắt đứt giao thông tuyến tỉnh lộ 112, vùi lấp một homestay phía dưới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/8 đến chiều tối 13/8, miền Bắc mưa vừa, mưa to và dông. Vũ lượng dao động 60-120mm, một số nơi mưa rất lớn trên 250mm. Đáng lưu ý, mưa dông ở miền Bắc tiếp tục gia tăng và kéo dài trong ngày 14/8, duy trì rải rác trong những ngày tiếp theo. Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa rào kèm dông liên tục các ngày 12-17/8. Thời tiết tuần tới dễ chịu khi nền nhiệt giảm nhanh xuống ngưỡng 24-31 độ C, một số ngày có nắng gián đoạn nhưng không quá oi bức. Các khu vực khác ở Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng trong những ngày đầu tuần với mức nhiệt cao nhất 34-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.