Bản tin 8H: Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về công tác cán bộ

TPO - Đồng chí Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 9/8, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nhận quyết định điều động, phân công đến công tác tại Đảng bộ thành phố Trà Vinh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thành Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngày 9/8, ông Ngô Đức Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa cho biết UBND TP Thanh Hóa đang kiểm kê, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường dẫn hai đầu cầu. Dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam có tổng mức đầu tư gần 650 tỷ đồng từ vốn ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác, do UBND TP Thanh Hóa là chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương - Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn là nhà thầu thi công dự án này. Theo thiết kế, cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, có hệ thống dây văng. Mặt cầu rộng 25m, bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Ngày 9/8, UBND xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đã huy động gần 500 người để tham gia dập tắt đám cháy rừng trên địa bàn. Khoảng 11h cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy tại rừng bạch đàn thuộc địa phận thôn Vĩnh Sơn. Đám cháy xảy ra ở khu vực có địa hình vách núi cao, đường cơ động khó khăn, trời nắng nóng và gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. Lực lượng chữa cháy tiến hành dập lửa, tạo đường băng cản lửa ngăn không để đám cháy lan rộng tới khu vực rừng thông. Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người và trang thiết bị chữa cháy. Ước tính vụ cháy làm thiệt hại khoảng 10 ha rừng trồng, chủ yếu là bạch đàn.

Chiều 9/8, tại Đồng Tháp đã diễn ra lễ ra mắt Trung tâm Điều dưỡng người có công. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, xã hội, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với người có công với cách mạng. Trung tâm Điều dưỡng người có công được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đầu tư cho tỉnh Đồng Tháp vào năm 2022 với quy mô 80 giường, với tổng vốn đầu tư trên 88 tỷ đồng. Việc Trung tâm đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho người có công hiện nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/8, Bắc Bộ có nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45-55%. Từ đêm 10/8 và ngày 11/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ ngày 11/8, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ. Ngày 10-11/8, khu vực từ Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45-50%.

Chiều 9/8, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, xe tải BKS 61H-075.34 va chạm với xe máy đi ngược chiều khi lưu thông trên đường DH509, đoạn qua xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo. Trên xe máy có hai vợ chồng và con trai khoảng 3 tuổi. Cú va chạm khiến người chồng và con trai tử vong tại chỗ, còn người vợ bị thương nặng, qua đời sau khi được đưa đi cấp cứu. Người dân tại hiện trường cho biết vụ tai nạn xảy ra tại một ngã ba và có khả năng xe tải đã lấn sang phần đường ngược chiều. (XEM CHI TIẾT)