Bản tin 8H: Bà Nguyễn Thanh Hải thôi làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Thanh Hải thôi làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên do chuyển công tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1135 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn việc thôi làm nhiệm vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên.Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Thanh Hải thôi làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên do chuyển công tác, được giao giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội cũng đã ký ban hành Nghị quyết số 1134 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn đồng chí Đoàn Thị Hảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Nguyên, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Chiều 13/8, đại diện UBND xã Thiện Kế (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật chết người. Sáng cùng ngày, người dân sống trong khu tái định cư Thăng Long (thôn Vĩnh Phượng) nghe thấy tiếng kêu cứu trong ngôi nhà đang xây dựng của anh N.Đ.D (32 tuổi). Sau đó, mọi người phát hiện anh D. và con trai 9 tuổi bị điện giật nên đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu nhưng không cứu được. Công an huyện Bình Xuyên đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã có Quyết định cấm Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Dịch vụ Xanh (địa chỉ trụ sở tại đường số 9 - khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM) tham gia hoạt động đấu thầu (kể cả hình thức chỉ định thầu) đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng, các gói thầu dịch vụ phi tư vấn có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thời gian bị cấm là trong thời gian 3 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Trước đó, công ty cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong quá trình làm rõ E-HSDT khi tham gia dự thầu gói thầu chăm sóc cây xanh năm 2024 huyện Chợ Lách.

Ngày 13/8, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh này về công tác cán bộ. Cụ thể, bà Cao Xuân Thu Ngọc - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh. Bà Lâm Thị Sang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, nhận quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/11.

Ngày 13/8, UBND TP Nam Định tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nam Định. Theo đó, toàn bộ diện tích tự nhiên 74,49 km2, quy mô dân số 84.045 người của huyện Mỹ Lộc sẽ nhập vào thành phố Nam Định; đồng thời sắp xếp một số phường, xã trực thuộc. Thành phố Nam Định cũng sẽ hạ cấp đô thị từ loại I xuống loại II. Sau khi sáp nhập, thành phố Nam Định có diện tích tự nhiên 120,90 km2 và quy mô dân số 364.181 người; nằm tiếp giáp các huyện Nam Trực, Vụ Bản; tỉnh Hà Nam và tỉnh Thái Bình.

Chiều 13/8, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, tổ chức tìm kiếm nam thanh niên gieo mình xuống Sông Bé (còn gọi là Cầu Gãy) ở xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h15 cùng ngày, một thanh niên chạy xe máy đến giữa Cầu Gãy, bỏ lại tư trang rồi trèo qua lan can gieo mình xuống sông. Trước khi nhảy, người này còn đập đầu vào trụ bê tông. Qua xác minh, nam thanh niên nhảy cầu là anh N.T.T (SN 1996, quê Sóc Trăng). Tại hiện trường, bên cạnh đôi dép, T. có ghi dòng chữ: "đẹp mãi ở tuổi 28, con nợ mẹ".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa rào kèm dông còn duy trì ở miền Bắc đến sáng 14/8. Từ chiều 14/8, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần và nhiều khả năng kết thúc trong ngày 15/8. Dù vậy, mưa lớn vẫn nguy cơ xảy ra tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp với cường suất lớn. Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng 10-30mm, có nơi trên 60mm, duy trì đến hết ngày 14/8. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ngoài ra, nắng nóng quay trở lại miền Trung, trải dọc từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận trong ngày 14-15/8. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian ghi nhận nắng nóng kéo dài từ 11h đến 17h hàng ngày.