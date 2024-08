Bản tin 8H: Bàn giao nhiệm vụ mới cho Thiếu tướng Tào Đức Thắng

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Ngày 15/8, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Căn cứ các quyết định của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc nhất trí cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn nghỉ hưu theo nguyện vọng từ ngày 1/8/2024, tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam đã bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Ngày 15/8, tại trụ sở Cục Thuế Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc. Tại hội nghị, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó cục trưởng Cục Thuế Lào Cai giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/8/2024.

Cuối ngày 15/8, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố kỳ quay số cùng ngày có 2 vé Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 1, mỗi vé trúng thưởng 19,6 tỷ đồng. Hội đồng mở thưởng cũng xác định có thêm 1 vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 trị giá 3,5 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là trong 2 vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 1, có 1 vé được phát hành tại điểm bán hàng 778 ấp 2, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Vé còn lại được mua qua điện thoại kết nối nhà mạng Viettel. Riêng vé trúng giải Jackpot 2 được phát hành thông qua điện thoại kết nối nhà mạng Mobifone.

Ngày 15/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái nằm trên nắp capo ô tô đang di chuyển. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào tối 14/8, trên đường Đông Hồ, quận Tân Bình, TPHCM. Cô gái đứng chặn đầu ô tô, yêu cầu nam tài xế không được bỏ đi. Tuy nhiên, nam tài xế tiếp tục lái xe di chuyển. Lúc này, cô gái nằm trên nắp capo, liên tục kêu cứu. Đại diện UBND phường 8, quận Tân Bình, cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, cô gái dựng xe dưới lòng đường để mua bánh mỳ khiến nam tài xế không đi qua được nên hai bên xảy ra cãi vã, rồi xảy ra tình huống như trong clip. Cơ quan chức năng đã hẹn nam tài xế đến trụ sở công an phường làm việc nhưng người này có việc bận, xin dời sang ngày 16/8.

Chiều 15/8, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Long An Đặng Hoàng Tuấn cho biết còn nợ khoảng hơn 10.000 giấy phép lái xe (GPLX) chưa in từ ngày 5/5 đến nay. Sở đề nghị UBND tỉnh mua phụ kiện in bổ sung trong năm 2024, để giải quyết in GPLX còn tồn đọng cấp cho người dân. Số phụ kiện Sở GTVT Long An đề nghị tỉnh mua tương ứng chi phí khoảng 556 triệu đồng, dự kiến in 28.500 GPLX đến cuối năm 2024, bao gồm 12.000 GPLX tồn đọng và 16.500 GPLX cấp từ nay đến cuối năm. Về nguyên nhân tồn lượng lớn GPLX, lãnh đạo Sở GTVT chỉ ra do đã sử dụng hết số phụ kiện in dự trù, đồng thời đã mượn các tỉnh hàng chục cuộn phim, thiết bị in.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.Cụ thể, vụ nghi ngộ độc này xảy ra tại Công ty TNHH Bo Hsing, địa chỉ tại Lô A2, Quốc lộ 1A, khu công nghiệp Hoà Phú, ấp Phước Hoà, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hơn 215 người mắc và phải nhập viện để điều trị sau khi ăn bữa cơm trưa tại công ty. Nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy… Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp Trung tâm Y tế huyện Long Hồ điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm để tìm ra nguyên nhân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16-17/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong đó, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi vào ngày 16/8. Cũng trong khoảng thời gian này, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Ngoài ra, ngày 16-17/8, Quảng Bình đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong những ngày tới.