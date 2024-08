Bản tin 8H: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TPHCM

TPO - Với nhiều thành tích xuất sắc, Công an TP HCM được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 17/8, Thành ủy TPHCM và Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân (AHLLVTND).Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu AHLLVTND cho Công an TPHCM. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã Công bố Quyết định khen thưởng, phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho Công an TPHCM vì có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong giữ gìn ANTT, an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Đây là lần thứ hai Công an TPHCM được trao tặng danh hiệu này.

Ngày 17/8, Công an thành phố Thủ Đức (TPHCM) đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong trên đường phố. Khoảng hơn 18h cùng ngày, tại đoạn cầu Bình Lợi (thuộc phường Hiệp Bình Chánh), người dân phát hiện người đàn ông nằm bất động sát dải phân cách làn ô tô và xe máy. Hiện trường cho thấy có nhiều vệt máu. Bên cạnh là xe máy mang biển số tỉnh Hậu Giang. Lúc này mưa lớn, đường trơn. Người đàn ông được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân sau đó được xác định là anh L.Đ.L (38 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM), tự điều khiển xe va chạm với dải phân cách rồi ngã xuống đường tử vong.

Ngày 17/8, một lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy cầu sông Gianh trong đêm 15/8. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 15/8, em Phan Th.M. (SN 2008, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch) đã nhảy cầu sông Gianh tại địa phận xã Hạ Trạch, giáp ranh phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 7h ngày 17/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Phan Th.M. ngay tại vị trí nam sinh nhảy xuống từ cầu sông Gianh. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

Ngày 17/8, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT TPHCM) thông tin đã nắm sự việc 2 thanh niên nằm dài trên xe máy, chạy vào làn ô tô ở đường Phạm Văn Đồng và đang xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin về nhóm thanh niên chạy xe máy vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua quận Gò Vấp (TPHCM), hướng công viên Gia Định đi cầu Bình Lợi. 2 thanh niên trong nhóm bất ngờ tăng tốc, nằm dài trên yên xe, so kè cùng nhau rồi mất hút giữa làn xe cộ đông đúc. Người dân quay lại hình ảnh vi phạm an toàn giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội.

Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh vừa phát thông báo đấu giá lô tài sản của cơ quan công an thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Theo đó, tài sản được đấu giá là hơn 1.000 chai rượu ngoại và hơn 4.300 chai bia Heineken xuất xứ nước ngoài. Đây đều là tang vật hành chính bị lực lượng chức năng tịch thu trong năm. Một số loại rượu ngoại được mang ra đấu giá với mức 170.000-180.000 đồng/chai. Có loại mang thương hiệu cao cấp hơn được đấu giá ở mức 900.000 đồng/chai. Trong khi đó, hơn 4.300 chai bia nhãn hiệu Heineken loại 250 ml có giá 18.000 đồng/chai. Tổng giá khởi điểm của lô tài sản trên là hơn 364 triệu đồng. Đơn vị tham gia đấu giá cần đặt trước 40 triệu đồng. Thời gian đấu giá dự kiến vào sáng ngày 1/9 theo phương thức bỏ phiếu gián tiếp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/7, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ giảm mưa, có nắng. Nhiệt độ tăng cao ở ngưỡng 32-34 độ C, oi nóng tiếp diễn về trưa và chiều. Tại Tây Bắc Bộ, mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Trong khi đó, nắng nóng kéo dài ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng.