Bản tin 8H: Bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Kinh tế số và Xã hội số

TPO - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin và bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT.

Ngày 16/8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng, Phòng Quản lý đầu tư, Cục Chuyển đổi số quốc gia giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số; điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quang Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin; và bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Long giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT.

Tối 16/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) thông tin đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô 7 chỗ làm 1 người tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 72H-001.xx kéo sơ mi rơ-moóc BKS 72R-022.xx do Trần Thành Ph. (ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm tài xế va chạm với ô tô BKS 72A - 678.06 (chưa rõ tài xế) lưu thông theo chiều ngược lại tại Km 25+300 đường 765 (thuộc thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức). Cú va chạm mạnh khiến ô tô 7 chỗ lao xuống ruộng. Tài xế tử vong tại chỗ sau khi văng ra khỏi ghế lái, cách hiện trường vài chục mét.

Thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết khoảng 1 tháng qua, hơn 750 ha rừng thông trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bất ngờ bị nạn sâu róm xâm nhập, cắn phá và có nguy cơ lan rộng. Nhiều khu vực, rừng thông đã bị sâu róm ăn trụi lá, khô lá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng của rừng thông. Ngay sau khi phát hiện dịch sâu róm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc đã tiến hành phun chế phẩm sinh học VBT trên diện tích gần 200ha rừng thông. Nguyên nhân xuất hiện dịch sâu róm được xác định là do thời gian vừa qua thời tiết trên địa bàn xuất hiện nhiều sương mù, nắng mưa đan xen, độ ẩm cao tạo điều kiện lý tưởng cho sâu sinh trưởng nhanh, mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/8, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất 32-34 độ C. Nóng bức tái diễn lại vào trưa và đầu giờ chiều, cao điểm trong khung giờ 12h-15h. Khu vực nhiều khả năng xuất hiện mưa dông rải rác về chiều tối và tối, trong cả hai ngày cuối tuần. Dù vậy, thời tiết buổi tối vẫn khá oi bức, nền nhiệt chỉ giảm nhanh sau 22h xuống ngưỡng thấp nhất 26 độ C. Ngày 17/8, từ Quảng Bình đến Ninh Thuận tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C. Một số nơi có thể hứng chịu nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Ngày 16/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Uỷ viên Bộ Chính trị với Thượng tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ với dự thảo nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính, các ý kiến tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ thống nhất thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 3 tháng. Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện nội dung tiếp thu giải trình ý kiến, dự thảo nghị định để báo cáo Chính phủ chậm nhất ngày 15/8; tiếp thu ý kiến lần hai để trình Chính phủ ký ban hành trước ngày 18/8. (XEM CHI TIẾT)