Bản tin 8H: Giám đốc người nước ngoài tử vong trong ô tô

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ một giám đốc người nước ngoài tử vong trong ô tô.

Chiều 21/8, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ người đàn ông nước ngoài tử vong trong xe ô tô bên đường Võ Văn Kiệt (đoạn thuộc phường Trường An, TP Vĩnh Long).Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 19/8, người dân phát hiện trong xe ô tô BKS 71A-193.71 đậu bên đường Võ Văn Kiệt có một người đàn ông bất động trên ghế lái, nghi tử vong. Cơ quan chức năng sau đó có mặt tại hiện trường và xác định người đàn ông đã tử vong. Người đàn ông xấu số là Y.Y.H. (khoảng 60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Đại Hàn Vina có địa chỉ tại ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện bên trong xe có lò than đá đã tắt.

Ngày 21/8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa nhận được báo cáo của hãng hàng không Vietjet về một sự cố kỹ thuật của chuyến bay VJ776 cất cánh từ sân bay Cam Ranh đi Hà Nội ngày 20/8. Lãnh đạo sân bay Cam Ranh cho biết khoảng 9h45 ngày 20/8, chuyến bay VJ776 được lệnh cất cánh từ sân bay Cam Ranh đi Hà Nội. Máy bay cất cánh được 30 phút, đến không phận TP Quy Nhơn (Bình Định) thì gặp sự cố về hệ thống điều áp dùng để cân bằng lượng oxy. Theo vị lãnh đạo, ban đầu, các phi công xin đáp chuyến bay xuống Đà Nẵng, nhưng sau đó được lệnh quay lại Cam Ranh. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Cam Ranh. Các hành khách được đưa trở lại nhà ga an toàn.

Trong tháng 7/2024, các hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, VietJet Air, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways, Vietravel Airlines) thực hiện 24.749 chuyến bay, tăng 2.290 chuyến so với tháng 6 (22.459). Trong tháng 7 có 15.635 chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam cất cánh đúng giờ, chiếm tỉ lệ 63,2%, tiếp tục giảm so với tháng trước (69,3%). Trong số chuyến bay các hãng hàng không Việt Nam khai thác có 9.114 chuyến bị chậm giờ, chiếm tỉ lệ 36,8%, tăng hơn 6% so với tháng trước đó (tháng 6 có 30,7% chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam bị delay). Trong đó, tỉ lệ chuyến bay chậm giờ của các hãng như sau: Vietnam Airlines 23,4%, VietJet Air 55,7%, Pacific Airlines 21,2%, VASCO 16,2%, Bamboo Airways 23,8%, Vietravel Airlines 19,2%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22 đến sáng 23/8, Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa tập trung về đêm và sáng. Từ chiều 23/8, mưa lớn ở Tây Bắc và Việt Bắc khả năng giảm dần. Ngày 22/8, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Hà Nội tiếp tục xuất hiện mưa dông trong những giờ tới, kéo dài qua ngày 22/8. Mưa tập trung vào sáng sớm và chiều tối. Ngày 22-23/8, Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 21/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng. Trước khi được điều động phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Vũ Tuấn Anh từng làm Trưởng Công an huyện Lạc Dương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngày 25/6, Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa, Phó Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng, cũng được điều động về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 21/8, đại diện Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cho biết, Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn (đơn vị thuộc Sawaco) đã liên hệ khách hàng để chuyển trả lại số tiền gần 500 triệu đồng do người này chuyển nhầm trong quá trình thanh toán hóa đơn tiền nước. Trước đó, vào chiều 19/8, kế toán của Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn (gọi tắt là xí nghiệp) phát hiện số tiền gần 500 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của đơn vị. Qua kiểm tra, một người dân tại xã Phong Phú khi thanh toán hóa đơn tiền nước tháng 8/2024 trị giá 494.000 đồng đã chuyển nhầm thành 494 triệu đồng vào tài khoản của Xí nghiệp. (XEM CHI TIẾT)