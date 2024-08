Bản tin 8H: Vietlott có thêm tỷ phú

TPO - Tối 22/8, Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,7 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55.

Vào tối 22/8, công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng lần thứ 01077 loại hình xổ số tự chọn Vietlott Power 6/55. Theo khảo sát, bộ số may mắn trong lần quay thưởng là 11 - 18 - 20 - 32 - 41 - 46 và số chọn thêm là 33. Trong kỳ quay số này, giải Jackpot 2 trị giá 3,7 tỷ đồng tìm được chủ nhân sở hữu. Trong khi đó, giải Jackpot 1 trị giá 36,7 tỷ đồng không xác định được người trúng thưởng. Ngoài ra, Vietlott tìm ra 7 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 577 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 13.300 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Tối 22/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 12h45 cùng ngày, tại thôn 1 Việt Thành, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên xảy ra vụ sạt lở đất. Hậu quả, taluy dương trên đồi bị sạt lở vào nhà dân gây vỡ tường, khiến ông Lương Văn Ba (SN 1983) bị mắc kẹt, không thể thoát ra được. Sau hơn một giờ đồng hồ triển khai các phương án cứu nạn, lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa được ông Ba ra khỏi vị trí bị mắc kẹt, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hàm Yên. Đến nay tình trạng sức khỏe của ông Ba đã dần ổn định.

Ngày 22/8, UBND tỉnh Tiền Giang đã gửi báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 tới Thanh tra Chính phủ. Theo báo cáo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Tiền Giang đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 112 cán bộ, công chức, viên chức trong 9 tháng qua. Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, trong kỳ báo cáo, Tiền Giang đã phát hiện 9 vụ tham nhũng liên quan đến 16 cá nhân, với tổng thiệt hại hơn 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đã được thu hồi. Qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ, đã phát hiện 1 vụ có dấu hiệu tham nhũng tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước.

Theo Viện Vật lý địa cầu (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), từ 0h đến 15h10 chiều 22/8, tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) xảy ra 9 trận động đất. Trận động đất mạnh 4,4 độ xảy ra lúc 13h30, các trận động đất còn từ 2,5 đến 4 độ. Các trận động đất này có độ sâu tiêu chấn khoảng 8km đến 8,3km. Viện Vật lý địa cầu đánh giá 9 trận động đất này đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp khu vực huyện Kon Plông xảy ra động đất. Hai ngày trước đó, huyện này ghi nhận 14 trận động đất từ 2,8 đến 4,2 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/8, khu Tây Bắc, Việt Bắc và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ chiều 23/8, mưa lớn ở Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ khả năng giảm dần. Những nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ngày 23-24/8, Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 22/8, chị Đàm Thị Thủy (Phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An) cho biết bệnh viện đang tiếp tục điều trị, chăm sóc cho cháu Lê Đức H. (5 tuổi, ở xóm Yên Phú, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị nhiều vết thương lở loét trên cơ thể. Hiện sức khỏe cháu bé tiến triển tốt, tinh thần vui vẻ hơn. Trước đó, H. được phát hiện ở một mình trong lán tạm của gia đình bà Ng. (SN 1973), với vết thương ở đùi, mông bị lở loét, chảy mủ dẫn đến không thể di chuyển. H. sống với ông bà nội sau khi cha mẹ ly hôn. Qua xác minh, người nhà không ngược đãi H. mà do gia đình thiếu hiểu biết, nhận thức kém nên không chăm sóc cháu chu đáo. Thấy vết thương ngày càng nghiêm trọng, người nhà cho cháu ra ở riêng ở lán tạm gần nhà ông bà nội.