Tài xế buýt kể khoảnh khắc cứu nam thanh niên định nhảy cầu Vĩnh Tuy

TPO - Lái xe buýt của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã vừa kịp thời ngăn một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử.

Khoảng 14h40 chiều 24/8, một tài xế xe buýt cùng nhiều người dân đã kịp thời cứu một thanh niên có ý định nhảy cầu Vĩnh Tuy. Hành động của nam tài xế và những người có mặt đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, lái xe Bùi Đức Minh trên tuyến buýt số 40 (Công viên Thống Nhất-Văn Lâm) thuộc Xí nghiệp xe buýt Hà Nội (Transerco) kể, khi đang điều khiển xe qua cầu Vĩnh Tuy, anh quan sát thấy có một nam thanh niên khoảng gần 20 tuổi đang trèo qua lan can thành cầu với ý định tự tử.

Tài xế Minh vội bật đèn khẩn cấp, đỗ xe ở làn ô tô rồi trèo qua dải phân cách tiến lại gần cậu thanh niên.

Tại thời điểm này, thấy cậu thanh niên đang đứng phía ngoài lan can thành cầu (hai tay đang bám lấy lan can), lái xe Minh khéo léo đi lại phía người này, vừa đi vừa thuyết phục, dùng những lời nói tích cực để động viên, nhằm giúp thanh niên bình tĩnh lại và để cảm nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh tới mình.

Nhận thấy thanh niên có chút do dự, lái xe Minh đã nhanh tay giữ lấy tay cậu thanh niên. Người dân chứng kiến xung quanh thấy vậy đã nhanh chóng tới hỗ trợ lái xe Minh cứu người. Sau khi đưa được cậu thanh niên vào phía trong an toàn lái xe Bùi Đức Minh đã nhờ người dân xung quanh đưa cậu thanh niên tới Công an gần nhất và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lái xe của mình.

“Việc làm của Lái xe Bùi Đức Minh được nhiều người dân có mặt tại thời điểm đó ghi lại đồng thời rất khâm phục và khen ngợi sự bình tĩnh xử lý tình huống của anh, hành động đó đã ngăn chặn được điều đáng tiếc xảy ra,” lãnh đạo Transerco cho biết.