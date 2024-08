Bản tin 8H: Trao Quyết định nghỉ hưu cho Phó Chủ nhiệm và 4 cán bộ Văn phòng Chính phủ

TPO - Văn phòng Chính phủ đã trao Quyết định nghỉ hưu cho nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành và các cán bộ nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 23/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu cho nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành và các cán bộ nghỉ hưu theo chế độ. Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ hưu đối với công chức, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có các Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 5 đồng chí: Nguyễn Xuân Thành, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Tất Vinh, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính; Hà Văn Sáng, nguyên Hàm Vụ phó Vụ Pháp luật; Xuân Thế Thụ, nguyên chuyên viên cao cấp Vụ Đổi mới doanh nghiệp; Vương Quốc Chính, nguyên cán bộ biệt phái Vụ Nội chính.

Theo thông tin từ UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, vào tối 23/8, trong lúc tham gia chữa cháy rừng thông trên địa bàn, hai cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc bị thương nặng. Trước đó, lúc 9h cùng ngày, người dân xóm Nam Thắng (xã Nghi Tiến) phát hiện cháy rừng bùng phát và báo cho cơ quan chức năng. Cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc phối hợp lực lượng công an, quân sự cùng hàng trăm người dân sau đó có mặt tại hiện trường để dập lửa. Trong quá trình dập lửa, ông T.V.H và H.V.S (cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc) bị ong đốt và bỏng nặng. Khoảng 14h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Ông Nguyễn Ngọc Toản, Chủ tịch UBND xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 học sinh cách hiện trường xảy ra đuối nước khoảng gần 700m. Trước đó, khoảng 18h ngày 22/8, người dân địa phương phát hiện cháu N.V.H (học sinh lớp 5, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh) và cháu N.P.T (học sinh lớp 4, trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu) bị đuối nước khi tắm sông trên sông Ninh Cơ thuộc địa phận xã Hải Trung. Đến trưa 23/8, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể hai cháu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24 đến sáng 25/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm, đi kèm nguy cơ sấm sét, dông lốc và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa hứng chịu mưa dông với lượng 15-30mm vào ngày 24/8. Từ đêm 24 đến sáng 25/8, phía Tây Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ chiều 25/8, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Chiều 23/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao quyết định bổ nhiệm tân Tổng Cục trưởng Hải quan và 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kể từ ngày 1/9. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Đức Hùng - Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh và ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan - giữ chức Phó Tổng cục trưởng Hải quan kể từ ngày 1/9. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 20h ngày 23/8, thi thể nam công nhân bị vùi lấp khi thi công cống thoát nước dưới chân cầu Trần Hoàng Na (Cần Thơ) đã được tìm thấy. Tối 23/8, Ban Quản lý dự án ODA TP. Cần Thơ (chủ đầu tư công trình) cũng có báo cáo nhanh về vụ việc trên. Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, nhà thầu thi công sử dụng hai máy đào hố móng để đặt ống cống thoát nước mưa đường Trần Hoàng Na xuống sông Cần Thơ. Quá trình đào đất, có 2 công nhân ở dưới hố móng hỗ trợ thì xảy ra sạt lở trên thành hố. Vụ tai nạn khiến ông N.T.B (40 tuổi) bị thương và ông N.V.T (53 tuổi) tử vong. Nguyên nhân do mưa nhiều, đất yếu, dễ sụp lở. (XEM CHI TIẾT)

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 876 về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (giai đoạn từ tháng 8/2014 - 12/2021). Ông Nguyễn Hoàng Hải được xác định có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 7007 ngày 27/6 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ông Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1973, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội lần từ ngày 24/7/2014. Đến tháng 7/2019, ông Hải được bổ nhiệm lại giữ chức vụ này. (XEM CHI TIẾT)