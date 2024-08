Bản tin 8H: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

TPO - Thủ tướng quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Triệu Thế Hùng do chuyển công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 898 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Triệu Thế Hùng. Theo Nghị quyết số 1112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, được phê chuẩn làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội khóa XV. Ngày 12/8, tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Triệu Thế Hùng do chuyển công tác.

Tối 26/8, ngành chức năng xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã có thông báo ban đầu về việc hai bé trai bị đuối nước tử vong trên địa bàn. Theo đó, vào 14h ngày 26/8, có 6 cháu nhỏ cùng thường trú tại xã Tân Hưng, TP Hưng Yên rủ nhau đến tắm tại khu vực đầm Vực Nễ (tại thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam). Khi tắm được khoảng 30 phút, 2 cháu bị chìm. Dù được người dân cứu lên bờ ngay sau đó, hai cháu bé không qua khỏi. Danh tính nạn nhân được xác định là Ngô Xuân B (sinh năm 2013) và Cao Xuân H (sinh năm 2011, đều thường trú tại thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng và là học sinh trường Trung học cơ sở xã Tân Hưng).

Ngày 27/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tại buổi đối thoại với cán bộ quản lý và công chức, viên chức ngành Y tế trên địa bàn tỉnh. Thông báo chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như nhân lực toàn ngành còn 1.054 chỉ tiêu biên chế chưa tuyển dụng trong khi thiếu bác sĩ ở các cơ sở y tế công lập, đặc biệt là tuyến huyện. Chậm kiện toàn, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị (Trung tâm Y tế TP Hội An, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, Bệnh viện Tâm Thần chưa có Giám đốc và thiếu 11 Phó Giám đốc ở các cơ sở y tế). Cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ Nhân dân; việc thực hiện tự chủ ở nhiều đơn vị còn gặp khó khăn (nhất là các huyện miền núi), nguồn thu không đảm bảo ảnh hưởng đến đời sống của nhân viên y tế…

Ngày 26/8, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, trên đường Nguyễn Văn Linh giao với đường Quản Trọng Linh (thuộc ấp 3, xã An Phú Tây) xảy ra va chạm giữa xe bồn và xe máy tại làn hỗn hợp. Hai người đi xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/8, mưa dông chỉ còn xuất hiện rải rác ở miền Bắc và tập trung về chiều tối.Ban ngày, khu vực hửng nắng và tăng nhiệt mạnh lên ngưỡng cao nhất 35 độ C, chạm mức nắng nóng. Khu vực Hà Nội mưa giảm, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ từ 26-34 độ. Dự báo trong 3 ngày tới, mưa giông chỉ còn diễn ra bất chợt vào chiều tối và tối ở khu vực Hà Nội, sau đó nắng oi trở lại. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối 27/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Tối 26/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 2 (Cục CSGT) đã xác định được tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, Đội 2 (Cục CSGT) đã mời anh L.C.M. (SN 1975, ở Hưng Yên), điều khiển ô tô BKS 89A-080.xx, lên làm việc. Tại cơ quan công an, anh M. cho biết, do đi nhầm đường nên anh lái xe vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ Km8. Sau đó, anh này đi ngược chiều khoảng 1km thì quay đầu lại đi đúng chiều đường và điều khiển xe rời khỏi cao tốc theo hướng về huyện Văn Giang (Hưng Yên). Sau khi bị lập biên bản xử phạt hành chính, tài xế M. sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. (XEM CHI TIẾT)