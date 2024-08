Bản tin 8H: Bổ nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng

TPO - Thượng tá Phạm Văn Bạc được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng và Trung tá Trần Văn Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng.

Ngày 30/8, được sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng và Phó viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng.Theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng được nghỉ chờ hưu theo chế độ; Thượng tá Phạm Văn Bạc được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng và Trung tá Trần Văn Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng. Tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Văn Bạc và Trung tá Trần Văn Tuấn nhận Quyết định của Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Ngày 30/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã trao quyết định về việc chỉ định bà Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Trần Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, được Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 30/8, lãnh đạo Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết trên địa bàn có một trường hợp uống rượu rồi tự sát. Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện anh Hoàng Văn H. (SN 1983, ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên) tử vong tại nhà riêng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy anh Hoàng Văn H. là người có tiền sử nghiện rượu. Tối 29/8, anh H. uống rượu một mình tại nhà riêng. Do say rượu, không làm chủ được hành vi, người đàn ông này tự gây thương tích, gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Anh H. là giáo viên của một trường THPT trên địa bàn xã An Thịnh.

Ngày 30/8, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có công điện hỏa tốc gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 109 của Chính phủ vừa ban hành. Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn. Đồng thời, triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ mới để góp phần kích thích tiêu dùng, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Chính sách giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11/2024.

Ngày 30/8, UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định thành lập Công viên địa chất Phú Yên, tên tiếng Anh là "PHU YEN GEOPARK". Theo quyết định, khu vực Công viên địa chất Phú Yên nằm trên địa giới hành chính 7 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này như: thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa, huyện Tuy An, một phần các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa. Tổng diện tích đất liền của công viên rộng hơn 1.900km² và diện tích mặt nước vùng nội thủy khoảng 1.000km² (tính từ bờ ra đến độ sâu khoảng 50m, bao gồm các đảo ven bờ).

Ngày 30/8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết đang khẩn trương thực hiện lại quy trình đấu thầu nhằm tìm nhà cung cấp phù hợp để nhanh chóng khắc phục sự cố thiếu mực in, vật liệu phụ, đảm bảo việc cấp phát giấy phép lái xe cho hàng trăm học viên chưa được nhận được giấy phép lái xe dù đã thi đỗ. Theo đó, hàng trăm học viên tại các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa được cấp phát giấy phép lái xe từ sau kỳ sát hạch ngày 28/7/2024, dù quy định thời gian cấp mới giấy phép lái xe không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi sát hạch. Nguyên nhân chậm trễ do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương chưa thể hoàn tất quy trình đấu thầu mua sắm mực in và các vật liệu phụ để phục vụ cho công tác in ấn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/8, miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung trong tối và đêm, khu vực có những khoảng hửng nắng gián đoạn ban ngày. Tình trạng trên duy trì trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Riêng ngày 3/9, miền Bắc tăng nhiệt nhanh lên ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Tình trạng oi nóng trở lại. Tại Trung Bộ, thời tiết nắng ráo trong các ngày 31/8-2/9, mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối và đêm nhưng lượng không quá lớn. Nền nhiệt cao nhất chạm mức 33-35 độ C, nắng nóng kéo dài về trưa và đầu giờ chiều. Tây Nguyên và Nam Bộ ghi nhận có nắng gián đoạn nhưng thời tiết chủ đạo vẫn là mưa rào kèm dông, tập trung về chiều và tối trong cả 4 ngày nghỉ lễ.