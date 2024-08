Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ mới cho Thiếu tướng Trần Văn Thiện

TPO - Thiếu tướng Trần Văn Thiện được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng.

Chiều 29/8, tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD), Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD; Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD.

Chiều 29/8, tại TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình. Theo đó, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Viết Vượng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Viện trưởng; điều động, bổ nhiệm ông Vũ Xuân Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện KSND Tối cao giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cũng công bố quyết định chỉ định ông Phạm Viết Vượng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh; ông Vũ Xuân Đông giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh.

Ngày 29/8, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chính thức thông tin về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 chậm hơn so với kế hoạch.Theo BHXH Việt Nam, dịp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9/2024 trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cơ quan này đã chủ động triển khai các biện pháp cần thiết từ cuối tháng 8 để đảm bảo người hưởng được nhận đầy đủ chế độ ngay sau kỳ nghỉ. Cụ thể, lịch chi trả cho người hưởng qua tài khoản ngân hàng của BHXH các tỉnh bắt đầu từ ngày 4/9 hoặc 5/9 theo phân luồng đã được thông báo, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10/9. Trường hợp người hưởng chưa nhận được chế độ do sai tài khoản cá nhân, đề nghị người hưởng liên hệ với cơ quan BHXH để thay đổi thông tin.

Ngày 29/8, một vụ cháy xe khách xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, xe khách giường nằm biển số tỉnh Quảng Nam chở 36 hành khách di chuyển trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa bàn xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, xe bất ngờ bốc cháy ở phía sau. Phát hiện sự việc, tài xế Trần Đình Phong đã điều khiển xe tấp vào lề, hô hoán cho 36 hành khách thoát xuống. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội và bao trùm chiếc xe. Sự việc không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản trên xe đều bị thiêu rụi.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) vừa công bố số điện thoại đường dây nóng mới, thay thế cho số điện thoại đường dây nóng cũ đã dừng hoạt động từ ngày 15/8. Cụ thể, số điện thoại đường dây nóng mới của Cục Đường bộ Việt Nam là 1900.54.55.70. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, người dân có ý kiến góp ý, cần giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi tới số điện thoại đường dây nóng mới của đơn vị và chọn các số nhánh tương ứng với lĩnh vực đang quan tâm.

Ngày 29/8, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (BHYT) - Bộ Y tế, cho biết Số thu của quỹ BHYT đạt 126.000 tỷ đồng/năm (trong 2023). Nguồn thu này tăng thêm từ tháng 7 năm nay do tăng mức lương cơ bản. Hiện quỹ BHYT đang kết dư khoảng 40.000 tỷ đồng. Với nguồn kết dư này, dự thảo luật BHYT đề xuất thêm các quyền lợi cho người bệnh, trong đó với các dịch vụ kỹ thuật điều trị tại địa phương chưa thực hiện, người bệnh được lên thẳng tuyến trên điều trị, vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi, mà không phải xin giấy chuyển tuyến điều trị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/8, miền Bắc ghi nhận mức giảm nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.Nhiều nơi có thể xuất hiện mưa dông tập trung về tối và đêm, mức nhiệt cao nhất trong ngưỡng 30-34 độ C. Trạng thái trên duy trì vào cuối tuần này. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết miền Bắc nắng ráo, thuận lợi cho người dân vui chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng tiếp diễn và kéo dài trong hai ngày 30-31/8. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, Nam Trung Bộ mưa rào và dông vào chiều tối và đêm.