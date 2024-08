TPO - Thừa ủy quyền của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chị Vừ Thị Mai Dinh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 3 đoàn viên cứu người đuối nước.

Ngày 29/8, Ban Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Công an Lai Châu - Vì nước quên thân, vì dân quên mình”.

Tại diễn đàn, các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã được chia sẻ nhiều câu chuyện thực hiện nhiệm vụ đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm, quá trình công tác, học tập, sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày; hành động dũng cảm cứu người.

Trung úy Lý A Chánh, Trung úy Nguyễn Duy Khán (Công an huyện Sìn Hồ) chia sẻ thời khắc, hành động cứu một người dân bị ngã bất tỉnh dưới suối nước sâu tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ. Hạ sĩ Lò Văn Thanh, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh kể về lần cứu sống 2 cháu bé bị đuối nước tại khu vực lòng hồ thủy điện Bản Chát, huyện Than Uyên.

Tại Diễn đàn, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, chị Vừ Thị Mai Dinh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Trung úy Lý A Chánh, Trung úy Nguyễn Duy Khánh và Hạ sĩ Lò Văn Thanh.