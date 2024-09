Bản tin 8H: Yên Bái thông tin về phát ngôn của nam sinh Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Ngày 2/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã có Công văn về thông tin học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành viết bài có nội dung chưa phù hợp trên mạng xã hội.

Ngày 2/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 317/BC-GDĐT gửi Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành yêu cầu tăng cường thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho giáo viên và học sinh. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan nắm tình hình, xác minh, xử lý vụ học sinh có phát ngôn chưa phù hợp trên mạng xã hội. Theo phản ánh, tối 1/9, tài khoản mang tên "Chu Vinh" có bài viết có nội dung thể hiện sự vô ơn với đất nước, quê hương và mơ mộng hão huyền về "xứ người". Tài khoản sau đó được xác định là của học sinh Chu Ngọc Quang Vinh, học lớp 12 Anh trường Nguyễn Tất Thành, từng giành ngôi vô địch, mang về vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1, quý 1, Đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Hiện Vinh đã gỡ bài viết và đăng xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh 2/9, đơn vị đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo 30.575 lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó có 231 lượt khách nước ngoài. Ngay từ sáng sớm, hàng dài người dân cũng như du khách quốc tế đã xếp hàng vào Lăng viếng Bác. Trong ngày 2/9, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức cấp phát miễn phí nước uống, sữa, bánh ngọt cho Nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 40 người. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ. Như vậy, trong 3 ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 171 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 127 người. Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện xử lý 14.404 trường hợp vi phạm; phạt tiền 30 tỷ 281 triệu đồng; tạm giữ 152 xe ô tô, 4.976 xe mô tô, 100 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 2.520 trường hợp. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 3.997 trường hợp; vi phạm về tốc độ 3.600 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 122 trường hợp; quá khổ giới hạn 29 trường hợp; vi phạm ma túy 13 trường hợp.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đồng Nai, bệnh nhân tên T.T.D.M. (14 tuổi, trú tại huyện Xuân Lộc) được xác định dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (vi khuẩn gây bệnh Whitmore). Trước đó, M. được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sau khi phát hiện có nổi hạch vùng cổ. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em M. bị viêm hạch và được cho điều trị tại nhà. Ngày 22/8, bác sĩ sĩ chỉ định bệnh nhân nhập viện mổ lấy hạch. Mẫu bệnh phẩm được gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để xét nghiệm. Sau 7 ngày, kết quả cho thấy dương tính với vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của em M. vẫn bình thường.

Tối ngày 2/9, ông Bùi Văn Tất, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cho biết lực lượng chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm 2 trẻ em ở xã Tân Lợi, nghi bị đuối nước ở đập thủy lợi xã Tân Hòa. Vào chiều cùng ngày, người dân phát hiện xe đạp điện và 2 đôi dép của trẻ em trên bờ đập thủy lợi. Đến gần tối, người dân báo chính quyền xã vì xe và dép vẫn ở đó. Sau hơn một giờ thông báo, ông Trần Văn Ánh ngụ tại xã Tân Lợi cho biết con trai ông là Trần Bình An và Châu Gia Hân (cùng sinh năm 2014) đi từ trưa chưa về. Khoảng cách từ nhà hai bé tới đập khoảng 5 km. Mọi người nghi các cháu chở nhau đi chơi tại đập và có nguy cơ bị nước cuốn.

Tổng cục Thuế cho biết trong 7 tháng đầu năm 2024, cơ quan thuế trên toàn quốc đã tiếp nhận 725.759 hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán (tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023); đã giải quyết được 677.148 hồ sơ (tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023) với tổng số tiền thuế TNCN được hoàn là hơn 2.360 tỷ đồng. Trong đó, Cục Thuế Thành phố Hà Nội tiếp nhận 175.723 hồ sơ, đã giải quyết 165.639 hồ sơ với số tiền được hoàn hơn 573 tỷ đồng. Tại TPHCM, trong số 217.193 hồ sơ tiếp nhận, Cục Thuế đã giải quyết 189.166 hồ sơ với số tiền hoàn thuế hơn 574 tỷ đồng. Như vậy, tính chung cả nước, còn gần 49.000 hồ sơ hoàn thuế TNCN chưa được giải quyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/9, miền Bắc có mây, ngày nắng, chiều oi bức, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25-35 độ. Ngày và đêm 3/9, ở khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Chiều và tối 3/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ đêm 3/9 mưa lớn có xu hướng giảm xuống tình trạng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 06/9 ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).