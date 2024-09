Bản tin 8H: Hai tướng Quân đội được bổ nhiệm, nhậm chức vụ mới

TPO - Sau khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Trương Thiên Tô bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị cho Thiếu tướng Nguyễn Bá Hùng.

Chiều 5/9, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm cán bộ, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Học viện Chính trị), đã bàn giao chức vụ cho Thiếu tướng Nguyễn Bá Hùng.

Chiều 5/9, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/9/2024. Cùng ngày, HĐND huyện Nhơn Trạch khóa VI tổ chức Kỳ họp thứ 14 - Kỳ họp chuyên đề bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp, các đại biểu bỏ phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Thế Phong - Quyền Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch giữ chức Chủ tịch huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 5/9, cơ quan chức năng quận Bình Tân (TP HCM) tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, xe đầu kéo container mang biển số TP HCM va chạm với xe máy chở 3 mẹ con tại đoạn giao đường Trần Văn Giàu với đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A. Vụ tai nạn khiến 2 đứa trẻ trên xe máy tử vong và người mẹ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 6/9 và ngày 7/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Đêm 7/9 và ngày 8/9, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh ngày 7/9 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Ngày 6/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào thời gian chiều và tối. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Chiều 5/9, Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng yêu cầu tạm ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại một số cảng hàng không, sân bay do ảnh hưởng cơn bão số 3 (Bão Yagi). Theo đó, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ tạm ngừng khai thác tàu bay từ 4h-16h ngày 7/9. Cảng hàng không Cát Bi tạm ngừng khai thác tàu bay từ 5h-16h ngày 7/9. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngừng khai thác tàu bay từ 10h-19h ngày 7/9. Cảng hàng không Thọ Xuân, ngừng khai thác tàu bay từ 12h-22h ngày 7/9. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1160/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn việc thôi kiêm giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Điện Biên. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thắng thôi kiêm giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Điện Biên do chuyển công tác. Ông Nguyễn Văn Thắng, khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Giao thông vận tải, hồi tháng 10/2022 (Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV). (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 10h45 ngày 5/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Lương Vy C (SN 2008, học sinh lớp 11A6, trường THPT Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn). Đến 19h58 cùng ngày, thi thể em Lành Quốc H (SN 2007, học sinh lớp 12A6 Trường THPT Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn) được lực lượng chức năng tìm thấy tại sông Kỳ Cùng thuộc xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, ngày 4/9, C và H không may bị nước cuốn trôi trong lúc tắm sông khi đi cắm trại cùng nhóm bạn khoảng 12 người (đều là học sinh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn). (XEM CHI TIẾT)