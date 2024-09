Bản tin 8H: Thay đổi hình thức kỷ luật Đảng đối với nguyên Giám đốc CDC Bình Dương

TPO - Ông Nguyễn Thành Danh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc CDC Bình Dương, được thay đổi hình thức kỷ luật từ khai trừ ra khỏi Đảng sang hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngày 4/9, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương cho biết cơ quan này vừa phát đi thông báo kết luận kỳ họp thứ 24 về việc xem xét thay đổi hình thức kỷ luật Đảng đối với nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương Nguyễn Thành Danh. Vào tháng 1/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Danh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương quyết định thay đổi hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Danh từ khai trừ ra khỏi Đảng sang khiển trách. Trước đó, vào đầu năm, ông Danh được miễn trách nhiệm hình sự sau hơn một năm bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á. Lý do là dù vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhưng ông Danh không có động cơ vụ lợi.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định nghỉ hưu từ 1/9/2024 đối với một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng. Theo Quyết định số 758/QĐ-TTg, đồng chí Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu theo chế độ. Theo Quyết định số 830/QĐ-TTg, đồng chí Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu theo chế độ. Theo Quyết định số 831/QĐ-TTg, đồng chí Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu theo chế độ.

Chiều ngày 4/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính đến ngày 4/9, trải qua 207 ngày đấu giá trực tuyến biển số ô tô, tổng số biển được đưa ra đấu giá là hơn 1,2 triệu biển số. Trong đó, số biển đấu giá thành công là hơn 35.500 biển số, tổng giá trị tài sản đấu thành là gần 3,3 nghìn tỷ đồng. Tổng số tiền người trúng đấu giá biển số ô tô đã nộp là hơn 3.000 tỷ đồng. Cũng theo Cục CSGT, cùng ngày, Bộ Công an vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá biển số ô tô phiên đấu giá thứ năm với 388.389 biển số sẽ được đưa ra đấu giá. Các biển số sẽ được niêm yết trong một tháng, kể từ ngày 5/9, để người dân lựa chọn.

Chiều 4/9, 2 thanh niên bị nước cuốn trôi trên sông Kỳ Cùng đoạn qua huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Theo đó, khoảng 15h10, khi cùng người thân cắm trại bên sông, L.Q.H (sinh năm 2007, ở thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) và L.V.C (sinh năm 2008, ở đường Lương Văn Tri, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) không may bị cuốn đi khi nước xuống. Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng, gia đình và người dân vẫn đang tìm kiếm tung tích hai nạn nhân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/9 (ngày khai giảng năm học mới), Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Ngày 5/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng. Từ khoảng đêm 6-8/9, khu vực này khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Ngày 9-13/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Chiều 4/9, tại kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã bầu ông Lê Ngọc Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối 100%. HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định. (XEM CHI TIẾT)