Bản tin 8H: Tài xế xe đầu kéo chặn đánh người trên quốc lộ 51

TPO - Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào cuộc xác minh để làm rõ vụ việc tài xế xe đầu kéo chặn đường đánh người lái ô tô con trên quốc lộ 51.

Ngày 7/9, Công an phường Tân Phước phối hợp cùng Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang truy tìm hai tài xế để làm rõ vụ việc xe đầu kéo chặn xe con được đăng tải trên mạng.Qua xác minh, đoạn video trên được quay vào lúc 11h45 ngày 5/9, tại QL51, trước cổng UBND phường Tân Phước. Người quay video cho biết đang ngồi trên vỉa hè để gửi hàng cho khách thì thấy xe đầu kéo BKS 51C-698.xx ép ô tô con BKS 72H-047.xx vào vỉa hè. Sau đó, tài xế xe đầu kéo dùng tay đánh nhiều cái vào người tài xế ô tô con. Nguyên nhân do “mày chạy xe bố láo”. Công an phường Tân Phước đã xác định được xe đầu kéo BKS trên do Công ty cổ phần Logistic X.L. làm chủ, địa chỉ tại phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM (chưa xác định được tài xế). Ô tô con do ông N.V.K. trú phường 12, TP Vũng Tàu đứng tên sở hữu.

Theo danh sách Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố, Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 là 673 ứng viên (62 ứng viên giáo sư, 611 ứng viên phó giáo sư ở các ngành/liên ngành). Trong đó, Đỗ Quang Lộc, sinh ngày 7/11/1992 (32 tuổi) là ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm nay. Anh Đỗ Quang Lộc hiện công tác tại khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đỗ Quang Lộc tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện tử hiện đại, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014. Đến năm 2019, anh Lộc tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử trường này.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Hà Nội, do ảnh hưởng của bão Yagi, Hà Nội có1 người thiệt mạng do cây đổ trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô, nạn nhân tên là Cáp Minh Công, giới tính nam, sinh năm 2002, quê Hưng Yên. Có 3 người bị thương ở quận Ba Đình đã được đưa đi cấp cứu. Thiệt hại về tài sản có tổng 6 xe máy và 13 ô tô bị hư hỏng do bão. Thành phố không có điểm úng ngập. Khu vực ngoại thành, mưa lớn làm cho 47 ha diện tích lúa, 26,5 ha rau màu bị ngập; 6.144,5 ha lúa, 15,93 ha rau màu bị đổ; 2,2 ha cây ăn quả bị thiệt hại. Bên cạnh đó, đã có khoảng 2.500 cây xanh bị đổ; 5 hộ dân bị tốc mái nhà lợp tôn... Ngoài ra, có 17 trạm bơm tại các huyện: Hoài Đức, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng mất điện, đang được khắc phục.

Ngày 6/9, tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Tây Ninh), Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên làm thủ tục tiếp nhận 60 công dân Việt Nam vi phạm pháp luật, cư trú và lao động bất hợp pháp tại Campuchia. 60 công dân do Campuchia trao trả có 28 người thường trú Bắc Giang; 11 người Quảng Ninh; 6 người Lạng Sơn; 5 người Bắc Ninh; 3 người Thái Nguyên; 2 người Yên Bái; Quảng Nam, Hải Dương, Bình Phước, Hải Phòng, Đồng Tháp mỗi tỉnh 1 người. Do nghe theo lời dụ dỗ của nhóm đối tượng lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia nên các công dân đã xuất cảnh trái phép rồi cư trú, lao động bất hợp pháp tại đây. Tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 465 công dân Việt Nam vi phạm pháp luật mà phía Campuchia trao trả trở về.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 hiện suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa to đến rất to và dông ở Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ sáng 8/9 đến ngày 9/9.Phía Tây Bắc Bộ từ sáng 8/9 đến sáng 9/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 7/9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu thống kê, huyện Kon Plông, Kon Tum đã ghi nhận liên tiếp 6 trận động đất xảy ra trong một ngày. Các trận động đất có độ lớn từ 2.6 đến 3.6, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trong đó, 2 trận động đất có độ lớn là 3.5 và 1 trận với độ lớn 3.6 đã gây rung lắc ở vùng tâm chấn huyện Kon Plông. Theo Viện Vật lý địa cầu, những trận động đất xảy ra ở Kon Tum là động đất kích thích, gây ra bởi hồ chứa thủy điện.