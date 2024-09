Miền Bắc hứng mưa trên 400 mm, cảnh báo ngập lụt

Đêm qua, sau khi quét qua khu vực Đông Bắc Bộ tiến về Tây Bắc Bộ, bão YAGI đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong hôm nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trong đó khu vực mưa lớn nhất là vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Vào 4 giờ sáng nay (8/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Sơn La với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 7. Đêm qua, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo từ sáng sớm ngày 8/9 đến sáng ngày 9/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm, riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ từ sáng sớm 8/9 đến sáng 9/9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, ngập úng kéo dài ở nơi trũng thấp tại các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội, Hoà Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên.