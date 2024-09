Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thăm hỏi gia đình có 4 người tử vong do sạt lở ở Hòa Bình

TPO - Ngày 8/9, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hòa Bình về công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Hòa Bình có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của mưa lớn, dông lốc từ 19h00 ngày 06/9 đến 12h00 ngày 08/9, toàn tỉnh có 4 người chết và 01 người bị thương do bị sạt lở, vùi lấp đất tại xóm Chầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc; 146 hộ/nhà bị ảnh hưởng; 1.228 hộ phải di dời đến nơi an toàn.

Tổng diện tích sản xuất nông lâm nghiệp bị thiệt hại là 1.488,9 ha; sạt lở, sụt lún 11 điểm trên các tuyến giao thông ở các huyện; sạt lở taluy dương tại 07 vị trí với tổng khối lượng khoảng 2.800 m3 và sạt lở taluy âm tại 04 vị trí với chiều dài khoảng 26m trên các tuyến đường tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, sau khi cơn bão số 3 đi qua, gây ra thiệt hại nặng nề, tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tập trung ứng phó và khắc phục các thiệt hại, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Các lực lượng tập trung dọn dẹp trường học, cơ sở giáo dục, chuẩn bị điều kiện an toàn để học sinh tiếp tục đến trường. Khôi phục bước đầu cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là thông các tuyến đường giao thông, các tuyến đường điện… để đảm bảo không có khu vực nào bị cô lập hoặc mất liên lạc.

Hiện trên địa bàn tỉnh hiện có 135 điểm dân cư (85 điểm nguy cơ cao về sạt lở đất, đá lăn, 13 điểm thường xuyên bị lũ ống lũ quét, 37 điểm thường xuyên bị ngập úng) có nguy cơ thiên tai cao với 6.000 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai cần phải có phương án bố trí sắp xếp, ổn định dân cư.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh cần khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai. Tập trung cứu người bị nạn, khắc phục nhanh nhất và khắc phục ngay hệ thống điện, viễn thông, hệ thống cơ sở giáo dục, bệnh viện để người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất nông nghiệp, kinh doanh. Sửa chữa ngay nhà ở cho các hộ dân bị sập, đảm bảo người dân ổn định cuộc sống sau bão.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh tập trung đề phòng chống sạt lở vì đây là vấn đề quan trọng nhất của tỉnh Hòa Bình do đặc điểm của địa hình và chất đất.

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực tế thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại huyện Đà Bắc.

Đoàn cũng đến thăm, động viên chia sẻ với gia đình ông Lường Văn Sôm (xóm Chầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc) bị sạt lở do mưa lũ làm 4 người trong gia đình tử vong.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng; tỉnh Hòa Bình hỗ trợ 75 triệu đồng cho gia đình ông Sôm làm nhà, ổn định cuộc sống.