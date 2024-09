Bão số 3 vẫn giật cấp 13 khi đi sâu vào đất liền

TPO - Vào 19h tối nay (7/9), bão số 3 đang trên địa phận tỉnh Hải Dương với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo trong tối và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, càn quét qua các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ với gió giật rất mạnh, mưa lớn kéo dài.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tối và đêm nay, bão di chuyển với tốc độ khoảng 20km.

Với tốc độ như vậy, suốt đêm nay, các địa phương khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, gồm cả các tỉnh Đông Bắc vẫn tiếp tục có gió giật mạnh. Riêng tối nay đến nửa đêm, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng hứng chịu gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11,12.

Thủ đô Hà Nội tiếp tục mưa bão suốt đêm nay. Trong đó từ nay đến nửa đêm có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 10, 11. Từ sáng mai, bão số 3 đi sâu vào khu vực Tây Bắc Bộ, cường độ suy giảm dần thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.

Cùng với gió giật rất mạnh, mưa lớn đang bao trùm toàn bộ miền Bắc và dự báo sẽ kéo dài.

Từ tối 7/9 đến sáng 8/9, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 350mm. Chiều và đêm 8/9, khu vực này có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm, riêng khu vực vùng núi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 250mm.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ từ tối 7/9 đến sáng 9/9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng sâu và kéo dài ở nơi trũng thấp tại các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Hà Nội

Ông Khiêm lưu ý, do hoàn lưu cơn bão rất rộng nên các khu vực xa tâm bão như Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện các ổ mây đối lưu gây mưa dông, lốc xoáy và gió giật rất mạnh, tác động đến mọi hoạt động ngoài trời.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong đêm nay, các khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình cần đề phòng hiện tượng sóng lớn và nước dâng do bão, tác động mạnh đến hoạt động của tàu thuyền ven bờ và khu nuôi trồng thuỷ sản.

Bão số 3 đang cho thấy sức tàn phá khủng khiếp khi đổ bộ đất liền nước ta. Trưa nay, khu vực Bãi Cháy (Quảng Ninh) ghi nhận gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, là mức gió bão mạnh nhất đổ bộ nước ta trong lịch sử. Nhiều khu vực khác ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương ghi nhận gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Bão số 3 vẫn cho thấy sức tàn phá kéo dài khi mạnh tới cấp 10, 11, giật cấp 13 sau 7-8 tiếng đồng hồ đổ bộ và ma sát với đất liền. Đây được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử nước ta.