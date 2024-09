Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục bão số 3

TPO - Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Hưng Yên, Hải Dương.

Tại Hải Dương, đi cùng Phó Thủ tướng có đồng chí Trần Đức Thắng – Bí Thư tỉnh Hải Dương, đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Đến 17h30 cùng ngày, Đoàn đến thăm Trường THCS Đoàn Thượng tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, ngôi trường bị thiệt hại nặng nhất trong hệ thống các trường học của huyện Gia Lộc.

Tại đây Phó Thủ tướng gửi lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ tới các thầy cô và các học sinh trong trường, lãnh đạo địa phương về những thiệt hại mà trường vừa trải qua.

Trao đổi với Phó Thủ tướng, Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: “Trường THCS Đoàn Thượng là một trong những điểm trường thiệt hại nặng nhất của huyện Gia Lộc. Tuy nhiên, do có sự chủ động của các thầy cô, trường đã chấp hành nghiêm túc công điện của Thủ tướng, chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng chống bão lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn nên không có thiệt hại về người”.

Theo đồng chí Lê Ngọc Châu, ngay trong sáng nay, sau khi bão tan, Thường vụ tỉnh ủy và đồng chí Bí thư tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, với lực lượng công an và quân đội làm nòng cốt, xuống tất cả các điểm trường trong toàn tỉnh để khắc phục hậu quả sau bão.

Toàn tỉnh Hải Dương có khoảng hơn 300 điểm trường bị ảnh hưởng do bão số 3. Báo cáo với Phó thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh rà soát lại tất cả các điểm trường về vấn đề an toàn, trường nào chưa đảm bảo an toàn thì chưa cho học sinh quay trở lại trường. Giao cho các đồng chí hiệu trưởng các trường cần đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất của trường trước khi cho học sinh quay trở lại trường.

Trường THCS Đoàn Thượng bị bão số 3 cuốn bay toàn bộ mái che, sập tường nhà giáo dục thể chất, mái nhà bay xa khoảng 100m đè lên tường bao và chèn vào một nhà dân bên cạnh, đổ một số cây xanh, tốc một mái nhà giảng đường, hư hỏng một số cửa sổ. Cạnh đó, trường Tiểu học Đoàn Thượng cũng bị tốc toàn bộ mái chống nóng của 2 dãy nhà giảng đường.