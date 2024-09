Xuyên đêm đối phó với bão lũ ở Lạng Sơn

TPO - Trong suốt đêm 7/9 đến sáng 8/9, lực lượng chức năng trên địa bàn Lạng Sơn, chủ công là cán bộ, chiến sỹ công an, dân quân tự vệ địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, giúp dân di dời tránh bão, giảm thiểu thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Với tinh thần “chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất”, triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống bão, Công an các đơn vị, địa bàn tại tỉnh Lạng Sơn cử cán bộ, chiến sỹ trực tiếp xuống tận nhà các hộ dân để tuyên truyền, cảnh báo nhân dân về tình hình mưa bão; phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập sâu, sạt lở đất… gây mất an toàn; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di dời, sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, sau một đêm lăn lộn trong mưa bão, không ngại hiểm nguy, các chiến sỹ công an và các lực lượng khác đã làm tốt công tác phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão cho nhân dân. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nhiều người lại trở lại công việc, đi vào những nơi xung yếu, ngập lụt để cứu giúp nhân dân.

Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn chia sẻ: Ngay khi có thông tin về cơn bão số 3, Công an thành phố Lạng Sơn chỉ đạo, huy động 280 cán bộ, chiến sỹ cùng 1500 người là an ninh trật tự, dân quân, thanh niên phụ nữ trên địa bàn cơ sở có mặt tại các địa điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng tại 8/8 địa bàn phường, xã thuộc thành phố Lạng Sơn. Cụ thể đã hỗ trợ 54 hộ dân, 67 hộ kinh doanh hàng hóa tại chợ Giếng Vuông di dời nhiều tài sản như: ti vi, tủ lạnh, bàn ghế, thóc, hàng tạp hóa và một số vật dụng khác đến nơi an toàn. Đồng thời tuyên truyền cho bà con nhân dân tháo dỡ biển quảng cáo, gia cố lại mái nhà và chủ động di chuyển tài sản, sơ tán người, gia súc, gia cầm ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng…

Ngay khi bão số 3 đổ bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã liên tục tổ chức tuần tra, triển khai lực lượng, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, dọn dẹp các cây gãy đổ gây cản trở giao thông; chủ động phát hiện, xử lý những thân cây có biểu hiện sắp gãy đổ để đảm bảo an toàn cho nhân dân và các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường.

Trước tình hình mưa bão tiếp tục diễn biến phức tạp, sau đó có thể xảy ra lũ và ngập úng tại một số địa bàn, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp tục nêu cao ý thức phòng chống thiên tai, chủ động di dời người và tài sản, hạn chế đi ra đường khi không thật cần thiết để đảm bảo an toàn, Công an Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong và sau bão nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhà nước và nhân dân.